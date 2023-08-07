Ece Erken ile Seçkin Piriler'in çocuklu Bodrum tatili

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Ayrıca Seçkin Piriler de Kaan Tangöze ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Volkan Tangöze ile Yalıkavak'ta tatil yapıyor.

Seçkin Piriler, oğluyla konakladıkları otelin iskelesindeki şezlongta sohbet edip, zaman geçirdi.