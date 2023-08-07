Ece Erken ile Seçkin Piriler'in çocuklu Bodrum tatili
Ece Erken ile Seçkin Piriler, çocukları Eymen ve Volkan ile birlikte Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Erken ile Piriler, oğullarıyla konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ece Erken, oğlu Eymen Uçar ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Ünlü sunucu ile oğlu, Yalıkavak'taki bir otelin plajında görüntülendi. İskeleye çıkan anne-oğul keyifli dakikalar geçirdi.
Annesini iskeleden aşağıya iten Eymen, ardından denize atladı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.
Ayrıca Seçkin Piriler de Kaan Tangöze ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Volkan Tangöze ile Yalıkavak'ta tatil yapıyor.
Seçkin Piriler, oğluyla konakladıkları otelin iskelesindeki şezlongta sohbet edip, zaman geçirdi.
Seçkin Piriler, ardından Volkan'ın havuza girme isteğini kırmayarak, oğluna eşlik etti.