Ece Seçkin'den takipçisine jet yanıt

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Ece Seçkin'den takipçisine yanıt gecikmedi:

"Ben bu kısa boyum ve cüceliğimle bile star oldum. İnşallah sen kusursuz fiziğin ve yeteneklerinle benden daha iyi olursun aşkım. Küçümsemediğin için teşekkürler, sayende hayattayım...'