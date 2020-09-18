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HaberlerFiskosEce Sükan ve Seben Koçibey'in eğlenceli gecesi - Magazin haberleri
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Ece Sükan ve Seben Koçibey'in eğlenceli gecesi

Oyuncu ve model Ece Sükan, önceki gece Seben Koçibey ile birlikte Bebek'te görüntülendi. İlerleyen saatlerde ikiliye, Uğur Güven ve Koçibey'in bir erkek arkadaşı daha eşlik etti

Ece Sükan - Uğur Güven
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu ve model Ece Sükan, önceki gece Bebek'teki bir otelde Seben Koçibey ile bir araya geldi. Mekanda birlikte eğlenen ikiliye, Uğur Güven ve Koçibey'in bir erkek arkadaşı daha eşlik etti.

Çıkışta hızlı adımlar ile Uğur Güven'e ait olan araca binen Sükan ve Koçibey, soruları yanıtsız bıraktı. Eren Morova ile aşk yaşadığı bilinen Koçibey'in, gizemli erkek arkadaşının kim olduğu merak konusu oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleri ile gündeme gelen Ece Sükan-Uğur Güven çifti, Kuruçeşme'de objektiflere yansımıştı. Muhabirlerin "Yeniden barıştınız mı? Hayırlı olsun" sözleri üzerine Sükan, "Yok, yok" diyerek kafaları karıştırmıştı.

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