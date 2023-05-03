"HENÜZ TAMAMLADIĞIM BİR ŞEY YOK"



Basın mensuplarının, "Ecem Hanım için özel olarak bir şarkı yazmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu da cevaplayan Lider Şahin, "Karaladığım bir şeyler var ama henüz tamamladığım bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.





