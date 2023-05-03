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Ecem Çırpan ile Lider Şahin'in Kapadokya tatili

Ecem Çırpan ile Lider Şahin, Kapadokya'da tatile çıktı. Birlikte bir hayli keyifli vakit geçiren Şahin ile Çırpan, Kapodakya'nın doğal güzellikleri içinde aşk tazeledi

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  • Ecem Çırpan ile Lider Şahin'in Kapadokya tatili - Magazin haberleri

    Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yaklaşık iki yıldır Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile birliktelik yaşıyor. Mutlu ilişkilerini sürdüren çift, Kapadokya'da tatile çıktı.
  • Ecem Çırpan ile Lider Şahin'in Kapadokya tatili - Magazin haberleri

    KAPADOKYA'DA AŞK BAŞKADIR

    Bir hayli neşeli oldukları görülen Ecem Çırpan ile Lider Şahin, Kapodakya'nın doğal güzellikleri içinde aşk tazeledi. Çırpan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa "Gökyüzü sadece Ütopya'da parlıyor" notunu düştü.
  • Ecem Çırpan ile Lider Şahin'in Kapadokya tatili - Magazin haberleri

    "BENİM CANIM"

    Lider Şahin de sevgilisinin bu gönderisine, "Bir de; gözlerinde sevgilim" yorumunu yaptı.

    Ecem Çırpan ise Lider Şahin'in bu sözlerine, "Benim canım" yanıtını verdi.
  • Ecem Çırpan ile Lider Şahin'in Kapadokya tatili - Magazin haberleri

    "İYİ Kİ DOĞDUN, DELİLER GİBİ..."

    Öte yandan Ecem Çırpan, geçtiğimiz aylarda sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutlamıştı. Lider Şahin ile birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşan Ecem Çırpan, gönderisine, "Ağaç olsam, köklerim gelir yine senin köklerini bulurdu. Hangi yüzyıl, hangi gezegen, hangi form değiştirebilirdi seni gördüğüm ilk anda hayattaki bütün dengelerimi sarsan o her duyguyu? İyi ki doğdun, deliler gibi..." notunu düşmüştü.
  • Ecem Çırpan ile Lider Şahin'in Kapadokya tatili - Magazin haberleri

    Lider Şahin ise sevgilisine, "Köklerin kalbimi sıkı sıkı sarıyor sevgilim..." sözleriyle yanıt vermişti.
  • Ecem Çırpan ile Lider Şahin'in Kapadokya tatili - Magazin haberleri

    "BİZE ÖZEL KALSIN"

    Ayrıca Lider Şahin, daha önce evlilik sorularına, "Hep sorulacak mı bu soru? Bize özel kalsın" şeklinde yanıt vermişti.
  • Ecem Çırpan ile Lider Şahin'in Kapadokya tatili - Magazin haberleri

    "HENÜZ TAMAMLADIĞIM BİR ŞEY YOK"

    Basın mensuplarının, "Ecem Hanım için özel olarak bir şarkı yazmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu da cevaplayan Lider Şahin, "Karaladığım bir şeyler var ama henüz tamamladığım bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.
  • Ecem Çırpan ile Lider Şahin'in Kapadokya tatili - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan ile sevgilisi Lider Şahin

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