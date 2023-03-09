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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003

2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Çırpan'ın fotoğrafına sevgilisi de kayıtsız kalmadı

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  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    2015 Miss Turkey yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Ecem Çırpan, çocukluk fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Uzun süredir Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşayan Çırpan fotoğrafına, "Zaman yolculuğu 2003" notunu düştü.

    Lider Şahin de sevgilisinin fotorğafına 'Benim güzelim' yorumunu yaparak gül emojisi koydu.
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Magazin dünyasının ünlü simaları zaman zaman paylaştıkları fotoğraflarla takipçilerine nostaljik bir yolculuk yaptırıyor... Bazı kareler ise sosyal medya kullanıcıları tarafından gün yüzüne çıkıyor... İşte o fotoğraflardan bazıları...
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Teoman
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Teoman
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Merve Dizdar
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Merve Dizdar
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Alişan
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Alişan
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Murat Dalkılıç
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Murat Dalkılıç
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Oğuzhan Uğur
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Oğuzhan Uğur
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri


    Yusuf Güney
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri


    Yusuf Güney
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Ecem Çırpan: Zaman yolculuğu 2003 - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe

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