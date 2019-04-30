Baba hakkında suç duyurusu

Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı, geçen yıl 5 Ocak günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak günü Kandıra Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atlayarak, yaşamına son verdi. Anne Ercömert'in cesedi, denizde 2 gün süren aramalar sonucunda bulunarak, toprağa verildi. Annesinin intiharı üzerine de ortaya çıkmayan genç kızın izini süren polis, Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi. Cep telefonu kayıtları incelendiğinde de Ecem'in, erkek arkadaşına, Süleyman Kara'nın define bulduğunu, çok zengin olduklarını söylediği mesajlar bulundu. Süleyman Kara'nın, Ecem Balcı'nın kaybolmasından sonra 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cezaevinde ifadesi alınan Süleyman Kara, Ecem Balcı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedi bulundu. Süleyman Kara ilk duruşmada ise suçlamaları kabul etmedi.



Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava bugün görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Kara, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ecem Balcı'nın anneannesi Selma K., "Kaybolduğu gün benim yanımdaydı. Öğlen saatlerinde torunumu Süleyman gelip evden arabayla aldı. Gece saatlerinde torunum annesi Esra'ya 'Ben İzmir'e gidiyorum şeklinde mesaj attı. Bir daha da hiç görmedim. Esra eşinden ayrıldıktan sonra bizde yaşadı. 1,5 yıl beraber yaşadık. Ecem de bizimle yaşıyordu. Kızım Esra'nın, Süleyman ile ilişkisi varmış. Torunum Ecem bu ilişkiye şiddetli şekilde karşıydı. Torunum evden giderken yanına bir şey almadı. Sadece telefonu elimdeydi. Çantası dahi yoktu" dedi.

Duruşmada Süleyman Kara'nın, "Ecem'e ben bakıyordum. Ben babalık ediyordum. Ecem öldü badem gözlü oldu" sözleri üzerine Ecem'in babası Gökhan Balcı ve Süleyman Kara ile sanık yakınları arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üzerine mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Duruşma sonunda son sözü sorulan sanık Süleyman Kara, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben maktulü öldürmedim. Tam tersine maktulün her türlü ihtiyacı ben karşıladım. Onun babası benim. Onu hastanelere ben götürdüm. Babasından çok ben ilgilendim" dedi.



Süleyman Kara'nın ifadeleri üzerine Gökhan Balcı, Kara'ya, "Yeter be Allah belanı versin. Kızımı öldürdün hala konuşuyorsun. Şerefsiz" diye bağırdı. Gökhan Balcı duruşma salonundan polisler tarafından dışarıya çıkartıldı. Gökhan Balcı duruşma salonundan çıkartıldığı sırada duruşma salonunun kapısına vurarak kırılmasına neden oldu.



GÖKHAN BALCI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Mahkeme heyeti yaşanan olaylar sebebi ile duruşmaya ara verdi. Duruşma salonundan çıkartılan Gökhan Balcı, Ecem Balcı'nın yakınları ve sanık yakınları arasında duruşma salonu önünden tartışma yaşandı. Polis ekipleri tarafları güçlükle uzaklaştırdı. Verilen aranın ardından kapalı olarak görülen duruşma sonunda mahkeme heyeti Gökhan Balcı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, otopsi raporunun beklenmesine ve Süleyman Kara'nın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Haziran gününe erteledi.



'BENİ DOLDURDULAR TAŞIRDILAR'



Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Gökhan Balcı, "Kızım hakkında aşırı derecede iğrenç ifadelerde bulundular. Artık dayanamadım ve mahkeme salonundan dışarıya çıkarttılar. Diyorlar ki tehdit alıyorlarmış, can güvenlikleri yokmuş. Can güvenlikleri olmayacak insanlarla ben aynı yerde oturuyorum. Olsaydı şimdiye kadar gereği yapılırdı. Biz adalete güvendiğimizi her zaman söyledik. Yine söylüyorum. Benim kızımı öldüren katil bu işten yırtamayacak. Bu işin sonunda ağırlaştırılmış müebbet cezasını alacak ve o kardeşleri de bunu hepsi görecekler. Bugün burada beni artık doldurdular, taşırdılar, daha fazla dayanamadım. İnşallah en ağır cezayı alacaklar, inanıyorum güveniyorum. Mahkeme başkanından da özür diliyorum, yapmamam gereken bir şey yaptım" diye konuştu.



Avukat Aslıhan Şen ise, "Ecem Balcı davasının 4'üncü celsesi tamamlandı. Ecem 17 yaşında annesinin sevgilisi tarafından vahşice öldürülüp, çukur diye tabir edebileceğimiz bir bölgeye yarı çıplak bir vaziyette gömüldü. Sanık Ecem'i nasıl öldürdüğünü, nasıl gömdüğünü, tüm detaylarına kadar anlatmıştı. Bugün de ifade değişikliği yapmıştır. Ecem'i kendisinin öldürmediğini söylemiştir. Duruşmaya baktığınız zaman sanık vekillerinin mahkemeyi oyalayıcı mahiyetteki talepleri reddedildi. Dosyada birtakım tanıkların dinlenmesi talep edilmiştir. Israrla uzatmaya yönelik talepler vardı. Bu talepler reddedildi. Adli tıp raporu gelmedi. Ecem'in istismara uğrayıp, uğramadığına dair bir rapor gelmedi. Bu rapor geldikten sonra yargılamaya son verilecek" diye konuştu.