Kan donduran ifadeler...

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Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı, 5 Ocak günü ortadan kayboldu. Kızının kaybolmasından 9 gün sonra anne Esra Ercömert, Kandıra'nın Kaltalkayası Mevkii'nde kayalıklardan denize atlayarak, yaşamına son verdi. Anne Ercömert'in cesedi, denizde 2 gün süren aramalar sonucunda bulunarak, toprağa verildi.
DHA'nın haberine göre, annesinin intiharının ardından genç kızın izini sürmeye devam eden polis, Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi. Cep telefonu kayıtları incelendiğinde de Ecem'in, erkek arkadaşına, Süleyman Kara'nın define bulduğunu, çok zengin olduklarını bildiren mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Ecem Balcı'nın kaybolmasından sonra 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu tespit edilen Süleyman Kara'nın cezaevinde ifadesi alındı. Kara ifadesinde Ecem Balcı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedi bulundu. Süleyman Kara ilk duruşmada ise suçlamaları kabul etmedi.
ANNENİN MEKTUBU OKUNDU
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Süleyman Kara, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada anne Esra Ercömert'in intihar etmeden önce yazdığı mektubu ile Ecem Balcı'nın günlüğü okundu. Annenin, kızını suçladığı ifadelerin bulunduğu mektubunda Ecem'e yönelik 'Seni hiç affetmeyeceğim' yazdığı ifade edildi. Mektupta, "Bu mektubu bulduğunuzda ölmüş olacağım. Hakkımı herkese helal etmiyorum. Ecem, yıllarca bana çektirdin. Parayı sevdin. Para nerede sen orada. O yüzden benim yokluğum sana fazla gelmeyecek. Özlem Hanım, sen öldün geberdin. Gökhan ve Öznur, Allah sizin belanızı versin. Ecem seni hiç affetmeyeceğim. Allah'ım beni ne olur affet. Kara Ailesi'nden tüm bunları yaşadıkları için çok özür diliyorum. Beni affedin" sözlerinin yer aldığı bildirildi. Bunun üzerine Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı'nın avukatı, mektubun Esra Ercömert tarafından yazılıp yazılmadığının araştırılmasını talep etti.
ECEM'İN GÜNLÜĞÜNDEKİ İFADELER KAN DONDURDU
Sanık Süleyman Kara'nın avukatı da duruşmada Ecem Balcı'nın günlüğünden bazı kısımlar okudu. Avukat, günlükte, Ecem'in eniştesi tarafından tacize uğradığı, babası tarafından da hakarete maruz kaldığını gösteren yazılar olduğunu bildirdi. Avukatın okuduğu günlükte, "Eniştem tarafımdan tacize uğradım. Gece ben uyurken benden faydalanmaya çalıştı. Hiçbir şey yapamadım. Çok korktum. Bunları uzun uzun yazmak istemiyorum. Bunları başka zaman okuduğumda hatırlamak istemiyorum. Bir de psikopat babam var. O yaşanan enişte olayında bana o... gözüyle baktı. Babam hayatımdaki hiçbir şeyden memnun değil. Yaptığı tek şey de durup dururken arayıp bağırmak. İntihar etmek istiyorum. Hem de çok fazla. Bir amacım yok, sevenim yok, param pulum yok, mutsuzum. Ölsem her şey çok güzel olacak. Ama ölünce de sıkılırım. Gerçi burada da sıkılıyorum da neyse yoruldum. Yine patlama derecesine gelecek olursam yaparım" ifadeleri dikkat çekti.
SANIK KARA: KARAKOLDA İŞKENCE GÖRDÜM
Duruşmada söz verilen Süleyman Kara, "Benim Esra'yı baskı altına almam gibi bir şey söz konusu değildir. Bu iddiayı kabul etmiyorum, Ayrıca benim karakolda ifademin alındığı görüntülerin istenmesini talep ediyorum. Bu görüntülerde benim yaşadığım kötü muamele ve işkence görülecektir. Ben yakalanmadan önce İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na gidecektim. Ecem'i teslim edecektim ancak bana izin vermediler. Ecem'e ait sim kartı teslim edecektim" dedi.
İSTİSMAR SUÇUNDAN AÇILAN DAVA OLUP OLMADIĞI SORULACAK
Mahkeme heyeti, Esra Ercömert'in yazdığı intihar mektubunun incelenmesi yönündeki talebi dava ile ilgili olmadığı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılarak, günlükte ismi geçen kişiler hakkında cinsel istismar suçundan açılan bir dava olup olmadığının sorulması ile tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 30 Nisan tarihine erteledi.
ACILI BABA: KENDİLERİNİ AKLAYAMAYACAKLAR
Duruşma sonunda açıklama yapan Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı, "Ecem'i suçluyordu, annesi yaptı, diyorlardı. Mektuba bakınca annesinin serzenişleri var zaten. Nereden tutarsanız tutun, ne yaparlarsa yapsınlar aklayamayacaklar kendilerini. Emniyet hiçbir şekilde bulamadı, bir buçuk ay aradılar bulamadılar, bu arkadaş gitti her noktasına kadar anlattı bulundu" dedi.
Gökhan Balcı'nın avukatı Aslı Şen de "Duruşmada en çok ilgimizi çeken Süleyman Kara'nın soruşturma aşamasında baskı gördüğünü söylemesi. Ancak baskı altında ifade verdiyse, Ecem'in mezarının yerini, konumunu nasıl biliyordu? Dolayısıyla burada yine davayı uzatmaya yönelik, karıştırmaya yönelik beyanlarını tekrar ettiler. Takipçisi olacağız" diye konuştu.
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