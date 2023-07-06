Eczacı kalfası cinayetinde kapıcı hakim karşısına çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesinde tartıştığı eczane kalfasını evinden silah aldıktan sonra geri dönüp öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen apartman görevlisi Kadir Keleş, hakim karşısına çıktı.

Olay, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde 4 Nisan 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde bekleyen eczacı kalfası Gökhan Baran (31) ile cadde üzerindeki bir apartmanda görevli olan Kadir Keleş (42) arasında yan bakma nedeniyle tartışma yaşandı.

Arbede sırasında parmağı kırılan Keleş, evine gidip aldığı ruhsatsız tabancasıyla eczaneye dönüp Gökhan Baran'a iki el ateş etti. Baran kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Keleş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, Kadir Keleş hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Kadir Keleş çıkarıldığı hakimlikte, "Öldürme niyetim yoktu. Devamlı ağır hakaretlerde bulunuyordu. Kapıcı olduğum için beni eziyordu. Ağıza alınmayacak küfürler ediyordu. Sürekli beni tehdit ediyordu. Git başımdan diyordum gitmiyordu. Oruçluydum, çok üzerime geldi. Tekme atmıştı parmağım kırıldı. Bir el ateş etmek istedim. Elimin acısı ile iki el ateş ettim. Suçsuzum" dedi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Kadir Keleş ile öldürülen Gökhan Baran'ın babası Ömer Baran katıldı. Apartman görevlisi olduğunu belirten Kadir Keleş, "Öncelikle çok üzgünüm, çok pişmanım. Gökhan Bey'in ailesine başsağlığı diliyorum. Özür diliyorum böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.

Hakimin savunmasını sorması üzerine Keleş, "Konuşacak sağlık durumunda değilim. Akıl hastalıklarından tedavi görmedim. Hiç psikiyatri doktoruna gitme gereği hissetmedim. Sağlıklı konuşamam. Bir dahaki celse konuşacağım" dedi. Sanık Keleş'in avukatı da, "Müvekkilim heyecan yaptı, üzerinde baskı hissetti. İlk defa mahkemeye çıkıyor. Bir sonraki celse sanığın sağlıklı ifade verebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Duruşmada olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Oğlunun öldürülen anlarının bulunduğu görüntüler üzerine baba Ömer Baran sinirlerine hakim olamayarak tepki gösterdi. Bunun üzerine kederli baba, hakim tarafından salondan çıkarıldı.

Öldürülen Gökhan Baran'ın babası Ömer Baran ise "Olayı görmedim. Oğlumun hasta olduğunu söylediler. Hastaneye gittiğimde öldüğünü öğrendim, şikâyetçiyim" diye konuştu.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada Kadir Keleş ile aynı eczanede çalışan teknisyen Gözde Hüner de tanık olarak dinlendi. Hüner, "Maktul telefonuyla oynuyordu. Bir müşteri, ön taraftaki bir ürünü sordu ve ben onunla ilgilenirken sanığın içeriye girdiğini gördüm. Ardından sanık silahı çıkarmış eczanenin ortasında. İçeri girerken elindeki silahı görmemiştim. Sonra iki el silah sesi duydum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve olay yerine ilk intikal eden ekipte görev alan iki polis, eczaneye girdiklerinde Gökhan Baran'ı yerde hareketsiz yatarken gördüklerini söyledi. Sanığı, yan apartmanlardan birinde üstünde silahıyla bulduklarını belirten polisler, sanığın heyecanlı davranışlar sergilediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Kadir Keleş'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.