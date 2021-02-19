

Zorlukları, öğrettikleri ve ilkleriyle akıllara kazınacak bir yıl olan 2020, pek çok kültür-sanat kurumu gibi İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) için de değişim ve mücadele dolu bir yıldı. Canlı performanslara ve insanların bir arada olmasına dayalı etkinlikleriyle kültür sanat, pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri oldu ve desteğe en çok ihtiyaç duyduğu zamanlardan birini yaşadı.

Çalışmalarını izleyici, üye, kamu, özel sektör ve diğer STK’ların katkılarıyla yürüten İKSV, salgın koşullarında etkinliklerini sınırlı bir program dâhilinde, sınırlı sayıda izleyicinin katılımıyla gerçekleştirebildi. Pandeminin İKSV’nin gelir-gider dengesindeki olumsuz etkisi nedeniyle vakıf 2020 yılını 10 milyon TL’ye yakın bir zararla tamamladı.

İKSV’nin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu, bu gelişmeler doğrultusunda İKSV’nin içinde bulunduğu finansal sıkıntının giderilmesi yolunda önemli bir adım atarak vakfa, önümüzdeki 3 yıla yayılacak ek bir maddi destek verme kararı aldı. Eczacıbaşı Topluluğu, İKSV’ye toplam 35 milyon TL tutarında ek kaynak aktararak İKSV’nin mali yapısını güçlendirecek ve önümüzdeki yıllarda vakfın kültür-sanata katkılarını sürdürebilmesine olanak sağlayacak.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun bu desteğiyle beraber, pandeminin İKSV bütçesine olumsuz etkileri silinirken, 2022’de 50. yılını kutlamaya hazırlanan vakfın sürdürülebilir ve güçlü bir finansal yapıya sahip olması da sağlanacak. Kurulduğu günden bu yana ülkemizde kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışan İKSV, önümüzdeki dönemde de kültür birikiminin zenginleştirilmesi için sanatsal üretimi odak noktasına alarak, sanat üretimine ve dünya sanat birikimine katkıda bulunmak yönündeki çabalarını artırarak sürdürecek.