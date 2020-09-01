Eddie Jackson Türk filminde

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Türkiye - ABD ortak yapımı olan, Türkçe ve İngilizce olarak çekilen 'Kurye'de 'Game Of Thrones'un oyuncularından Eddie Jackson da rol aldı.

Fikret Sanal'ın yönettiği filmin senaryosunu Barış Özgür yazdı. Göreme, Kapadokya ve Tuz Gölü'nde çekilen 'Kurye'de Eddie Jackson ile birlikte başrolleriBurak Hakkı, Ahmet Öztürk, Atilla Öner, Jane Herbert, Yunus İnan, Serdar Yıldırım, Tuğba Çınar ve Mustafa Eren paylaştı.

Filmin Konusu: Türk ve İrlanda mafyasının mallarına el koyan İrlandalı bir kurye cezaevine düşer. Hem sevgilisi hem de Türk ve İrlanda mafyası kuryenin tahliyesini bekler. Altınlarla dolu tarihi eser kaçakçılarına ait bir çanta tesadüfen, işleri kötü giden ve ayrılmak üzere olan bir Türk çiftin eline geçer. Bir kiralık katil ise hem kuryenin hem de çiftin peşindedir. Çiftimiz açgözlülüğün ve hırsın getirdiği kötü sürprizleri yaşamak zorunda kalır.