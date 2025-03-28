Edip Akbayram'ın ailesinden sağlık ekibine teşekkür

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetmişti. Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninin ardından, cenazesi Teşvikiye Camii’nde kılınan namaz sonrası Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Akbayram’ın kızı, aynı zamanda meslektaşı olan Türkü Akbayram, babasının tedavi sürecinde emeği geçen sağlık ekibine teşekkür eden bir paylaşım yaptı. Akbayram ailesinin ortak imzasını taşıyan mesajda şu ifadelere yer verildi; REKLAM

"Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin değerli başhekimi Doç. Dr. Ali Sürmelioğlu başta olmak üzere; tüm hekimlerine, hemşirelerine, hasta bakıcılarına ve hastane personeline… Hastanenize geldiğimiz ilk günden itibaren canımız, eşimiz, babamız, kıymetlimiz Edip Akbayram’ın yaşama yeniden tutunması ve incinmemesi için büyük bir özveriyle çalıştınız. Gece gündüz demeden sevgiyle gösterdiğiniz ilgiye tanıklık ettik.