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Edip Cansever dinletisi İş Sanat'ta

Usta şair Edip Cansever’in eserlerinin yer aldığı “Sevda Bir Ateş Buldu Sende” başlıklı şiir dinletisi bu akşam saat 20.30'da İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet site­sinde ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

Edip Cansever dinletisi İş Sanat'ta

İş Sanat’ın edebiyatı müzikle birleştiren şiir ve hikâye dinletileri, Edip Cansever’in eserlerinin yer aldığı “Sevda Bir Ateş Buldu Sende” başlıklı şiir dinletisi ile sezonu tamamlıyor. İmgelerin şairi Cansever’in “Sonrası Kalır”, “Eylülün Sesiyle”, “Kirli Ağustos” ve “Yerçekimli Karanfil” şiirlerinin de seslendirildiği dinletinin ilk gösterimi İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet site­sinde bu akşam saat 20.30’da yapılacak.

Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletide şiirler, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendiriliyor.

İş Sanat’ın pandemi sebebiyle çevrim içi sürdürdüğü 21. Sezonunda yayınladığı Nâzım Hikmet - Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan, Gülten Akın - Kestim Kara Saçlarımı, Cahit Sıtkı Tarancı - Düşten Güzel başlıklı şiir dinletileri ile Sait Faik Abasıyanık - Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar, Hal­dun Taner - İnsan Sadece Bir Araç başlıklı hikâye dinletileri İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden yıl boyunca ücretsiz izlenebilecek

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