Edirne'de 218 bin TL "çakar" cezası

Edirne'de çakar ve sirenli aracın sürücüne 218 bin TL ceza Edirne'de otomobiline çakar ve siren taktıran sürücüye 218 bin lira para cezası uygulandı. Kaputa gizlenmiş ruhsatsız silah ve mermi de ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 12.12.2024 - 18:21 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:21 facebook

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