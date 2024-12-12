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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de 218 bin TL "çakar" cezası | Son dakika haberleri

        Edirne'de çakar ve sirenli aracın sürücüne 218 bin TL ceza

        Edirne'de otomobiline çakar ve siren taktıran sürücüye 218 bin lira para cezası uygulandı. Kaputa gizlenmiş ruhsatsız silah ve mermi de ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:21 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:21
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        Edirne'de 218 bin TL "çakar" cezası
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        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı Yunus timleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Siren ve çakar sistemi tespit edilen araçta arama yapan ekipler, cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsüne 218 bin lira para cezası uygulanırken, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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