Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde yaşayan 70 yaşlarındaki Veysel Evren'den haber alınamıyor. Evren'in evine ve tavuk çiftliğine giden AFAD ekipleri şahsa ulaşamadı. Evren'in selde kaybolduğu düşünülüyor.
BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ
Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Okulların bahçelerindeki su birikintileri nedeniyle ulaşım sağlamayınca bazı devlet okulları ve özel okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Öte yandan kentte hizmet veren bir özel hastaneyi su bastı. Hastanede yatan yaklaşık 50 hasta, ambulansla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesine nakledildi.