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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de milyonluk kenevir tarlası | Son dakika haberleri

        Edirne'de milyonluk kenevir tarlası

        Edirne'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir tarlada 2 milyon 65 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarla sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:18 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:20
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        Milyonluk kenevir tarlası bulundu
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        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeye bağlı Avarız köyünde şüpheli F.K'ye ait tarlada 2 milyon 65 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Kenevirler imha edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        #edirne
        #kenevir tarlası
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