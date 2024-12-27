Edirne'de TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Edirne'de TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü 39 yaşındaki Engin Can hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Lalapaşa ilçesi Hamzabeyli karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Engin Can yönetimindeki otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan A.S. yönetimindeki TIR’la kafa kafaya çarpıştı.
AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Engin Can, kaldırıldığı Lalapaşa Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KAZA, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
TIR şoförü gözaltına alınırken, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili jandarma başlatıldı.