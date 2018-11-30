Edirne Valiliği, 'sel' baskınlarının bilançosunu açıkladı

Edirne'de önceki gece başlayan sağanağın ardından gelen sel felaketi ile ilgili valilik, bilançoyu açıkladı.

Yoğun yağışın Salı günü saat 18.00'den, sabah saat 08.10'a kadar yoğun şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yoğun yağış neticesinde il merkezine bağlı, Köşen, Karakasım, Tayakadın, Orhaniye, İskender, Sazlıdere, Süloğlu ilçemize bağlı Büyük Gerdelli, Havsa ilçemize bağlı Oğulpaşa, Abalar, köylerinde derelerin taşması sonucu baskınları yaşanmıştır.

24 saatte metrekareye 128.5 kilogram yağışın düştüğü bahse konu bölgelerden gelen ihbarlar üzerine Afet Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) faaliyete sokulmuş ve AFAD ekiplerimiz olay yerlerine acil olarak intikal etmiştir. İlk olarak yerel imkânlarla müdahaleye başlanırken bölgenin geniş bir alan olması nedeniyle AFAD Başkanlığından takviye ekip talep edilmiştir.

AFAD Başkanlığına yapılan takviye ekip talebi üzerine; Tekirdağ'dan 5 personel, 1 araç, Kırklareli'nden 6 personel, 2 araç, 1 bot, Sakarya'dan 6 personel, 2 araç, 1 bot ve İstanbul'dan 5 personel, 1 araç,1 bot ile çalışmalara katılmıştır. AFAD ekiplerine yapılan takviyenin yanı sıra ilimizde bulunan kurumlarla koordineli olarak UMKE, Edirne Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresine ait 846 personel ve 140 araç ile arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmiştir."

MAHSUR KALAN 143 KİŞİ KURTARILDI

Açıklamada, yapılan çalışmalar neticesinde toplam 140 araç ve iş makinesi ile olaylara müdahale edildiği belirtilerek, "143 vatandaşımız kurtarılmış, Havsa ilçemize bağlı Oğulpaşa köyünde bir vatandaşımız (Veysel Evren 78 yaşında) hayatını kaybetmiştir. Yaşanan taşkınlarda 5 devlet, 6 özel olmak üzere 11 okulda eğitime ara verilmiş 1 özel hastanedeki hastalar önlem amaçlı olarak uygun hastanelere sevk edilmiştir. İl merkezimizde 97 binanın bodrum katlarında su boşaltma işlemi yapılmıştır. Ulaşıma kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Ayrıca ekiplerimiz insani kurtarma çalışmalarının yanında küçük ve büyükbaş hayvanlar ile sahipsiz sokak hayvanlarına da müdahalede bulunarak güvenli alanlara taşımıştır" denildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Sel suların çekilmesi ile birlikte Defterdarlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından ivedi bir şekilde hasar tespit ve zarar tespit çalışmalarına başlanıldığı ifade edilen açıklamada, "Bu çalışmalar neticesinde 23 büyükbaş, 268 küçükbaş, 200 arı kovanı ve 169 kanatlı olmak üzere toplam 660 hayvan zaiyatı tespit edilmiştir. Ayrıca 79 konutun taşkından etkilendiği bunlardan 4 konutun yıkıldığı 9 tanesinin ise ağır hasarlı olduğu belirlenmiştir. 2 bin 800 hektar ekili alanın (buğday, arpa, yulaf, kanola) selden etkilendiği ön tespiti yapılmış olup, kesin tespitler suların tam olarak çekilmesi sonrasında yapılabilecektir. Ayrıca depolarda tutulan ve açık alanda depolanmış olan buğday, saman, mısır (dane),mısır slajı, arpa, yem, yonca, ot, gübre ve küspelerin gördüğü zararın da tespiti yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Bugün inceleme ve değerlendirme çalışmalarının yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurulan ekipler marifetiyle selden etkilenen konutların temizlenmesine, ihtiyaç duyulan ev eşyalarının teminine ve köy genelinde çevre temizliğine başlanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince içme sularının düzenli olarak numune alınmak suretiyle kontrolü ve gereken yerlerde dezenfekte işlemleri yapılmaktadır. Taşkınlardan zarar gören vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları valiliğimiz koordinesinde Kızılay, AFAD, SYDV ve diğer yardım kuruluşları tarafından karşılanmakta olup, yürütülen çalışmalar tüm vatandaşlarımız sıkıntılarının tamamı çözülene kadar kesintisiz devam edecektir" denildi.

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