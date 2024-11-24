Ediz Hun 84 yaşında
Yeşilçam'ın jönlerinden Ediz Hun, 84'üncü yaşına girdi. Usta oyuncu, doğum gününü ailesiyle kutlayarak pasta kesti
84'üncü yaşına giren Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ediz Hun, doğum gününde ailesiyle birlikte yemek yedi.
"İYİ Kİ VARSIN EDİZ HUN"
Ailesiyle keyifli vakit geçiren usta oyuncu, kendisi için hazırlanan ve üzerinde 'İyi ki varsın Ediz Hun' yazılı pastanın mumlarını üfledi.
"TÜM GÜZEL DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Aile fotoğraflarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ediz Hun; "Tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.