Ediz Hun, doğa ve insan ilişkilerini anlatacak

Kriton Curi Çevre Vakfı'nın 2025 yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği konferanslar dizisinin ilki, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleşiyor. 'Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri' başlıklı konferans, Uzman Ekolog ve vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Ediz Hun’un anlatımıyla, saat 14:00’te Hilton Bosphorus Harbiye’de düzenlenecek.

Türk sinemasının usta ismi olmasının yanı sıra çevre konularında akademik çalışmaları ve bilgi birikimiyle de tanınan Ediz Hun, bu özel etkinlikte doğa-insan etkileşimini kalkınma perspektifiyle ele alacak.

1998 yılında, Türkiye’de çevre bilincinin yaygınlaşmasına büyük katkılar sunan Prof. Dr. Kriton Curi’nin anısını ve ideallerini yaşatmak amacıyla kurulan Kriton Curi Çevre Vakfı, 2025 yılı boyunca çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik etkinliklerle çevre bilincini yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürürken, iklim kriziyle mücadeleye ve ülkemize katkı sağlayacak yeni projelere odaklanmayı hedefliyor. Çevre alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere burslarla destek veren vakıf, aynı zamanda 'KCÇV Gençler Komitesi' ile gönüllü gençleri çevre çalışmalarına aktif olarak dahil ediyor.