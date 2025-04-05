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        Haberler Magazin Ediz Hun: Gençler serbest bırakılsın - Magazin haberleri

        Ediz Hun: Gençler serbest bırakılsın

        Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden özgürlük ve demokrasiye güçlü bir çağrı geldi. Türkan Şoray'ın gözaltına alınan kişiler ve sanatçılara yönelik dayanışma mesajının ardından, usta oyuncu Ediz Hun da benzer bir destek açıklaması yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:47
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        "Gençler serbest bırakılsın"
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması sonucu tutuklanmasıyla başlayan protestolarda gözaltına alınan gençlerle ilgili tartışmalar devam ederken, sanat dünyasından dikkat çeken destek mesajları geldi.

        Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, gözaltına alınan kişiler ve sanatçılara olan desteğini açıkça ifade etti. Şoray, mesajında, "Gençlerimiz neden tutuklandı? Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır," diyerek düşünce ve ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.

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        Şoray'ın bu paylaşımının ardından, Türk sinemasının bir diğer usta ismi Ediz Hun da yaşananlara sessiz kalmadı. Hun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, özgürlük ve demokrasiye olan inancını dile getirdi. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

        "Ülkemizde yaşanan gelişmeleri derin bir hassasiyetle izliyorum. Cumhuriyetimizin aydınlığında, demokratik bir toplumun temel taşlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür.

        "TUTUKLU BULUNAN GENÇLER DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR"

        Gençler, bu ülkenin umudu, yarını ve parlak geleceğidir. Fikirleriyle geleceği şekillendiren gençlerin sesini kesmek, aslında geleceğe engel olmaktır. Gençlerin ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı ve tutuklu bulunan gençler derhal serbest bırakılmalıdır.

        Sanatın, sanatçının, gençliğin, ifade özgürlüğünün, adil yargılanmanın, hak, hukuk ve adaletin; en önemlisi de Cumhuriyetimizin yanında durmalıyız"

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #Ediz Hun
        #Türkan Şoray
        #Ekrem İmamoğlu
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