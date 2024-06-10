Ediz Hun: Hayatı ciddiye alırım

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI DOLU

Samsun Müzesi; uluslararası platformlarda büyük başarı elde eden Refik Anadol'un 'Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları' sergisine, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ise Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El-Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen 'Hanzala' sergisine ev sahipliği yapıyor. Samsun Müzesi'nde ayrıca 'Besmele-i Şerif Hat Sergisi', 'Karakalem Sergisi', '1919 Samsun' sergileri ziyaretçileriyle buluşuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde 'Azerbaycan'dan Kareler ve Festivaller' ve 'Kentler ve Güzellikler Fotoğraf Sergisi-4 Düzce - Giresun - Ordu-Samsun - Trabzon' sergileri, Samsun Kent Müzesi'nde ise 'Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar' sergisi sergileniyor. Samsun Çok Amaçlı Salon'da dijital sanatın yenilikçi yönlerini ve çeşitliliğini vurgulayan 'Eskizden Piksele 'Anatolia Edition' dijital sanat sergisi farklı disiplinlerden eserleri bir araya getirerek, sanatın geniş kapsamını ve çeşitliliğini sanatseverlere sunuyor.

Samsun Atatürk Kültür Merkezi Galeri'sinde 'Anadolu ve Zümrüd'ü Anka (Deri Rölyef Sergisi)', Tütün İskelesi'nde 'Sanatın En Kırılgan Hali', Panaroma Samsun Dijital Gösterim Merkezi'nde 'Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde Yüz', İlk Adım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde 'Geleneksel Sanatlar Işığında Samsun (Tezhip, Hat, Minyatür, Ebru)' sergileri ziyaretçileriyle buluşuyor. Ayrıca, festivale özel olarak üretilen, festival rotasındaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin vurgulandığı, 'Atatürk Kültür Yolunda' adlı eser, yapay zekâ algoritması kullanılarak Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilerle buluşuyor. Eserde, festival rotasındaki 16 şehrin ikonik mimari yapıları, Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin önemli birer sembolü olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Atatürk'ün bu şehirlerde ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zekâ destekli dijital sanatla yeniden hayat buluyor.