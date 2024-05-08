Ediz Hun, KKTC'de şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

ŞEHİT YAKINLARINDAN BÜYÜKELÇİ METİN FEYZİOĞLU'NA ZİYARET



Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC'ye gelen şehit yakınları ile Kıbrıs gazileri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından kabul edildi.



Büyükelçi Metin Feyzioğlu, kabulde yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerden oluşan heyeti Büyükelçilikte ağırlamaktan şeref duyduğunu vurgulayarak, heyetin içinde tarihin akışını değiştiren komutan ve askerlerin bulunduğuna dikkat çekti.



Kıbrıs Türklerinin, Ada'nın ve Türk milletinin asli unsuru olduğuna işaret eden Metin Feyzioğlu; "Bu adada Kıbrıs Türkü her zaman vardır, kurucudur. Hiçbir zaman azınlık olmayacaktır ve asimile edilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Türkan Şoray da katılacaktı. Ne var ki Şoray, rahatsızlığı nedeniyle programını iptal etmek zorunda kaldı.