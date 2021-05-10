Beren Saat, ünlenmesine vesile olan yarışma sırasında kendisini hiç yalnız bırakmayan ve destekleyen eski sevgilisi Efe Güray ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı. Bunun üzerine sosyal medyada Efe Güray'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Efe Güray kimdir? Efe Güray ne zaman ve neden vefat etti? İşte hayatı hakkında...

BEREN SAAT'İN ESKİ SEVGİLİSİ EFE GÜRAY KİMDİR?

Efe Güray, 10 Mayıs 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Efe Güray, Beren Saat’in sevgilisiydi. Saat’in ünlü olmasında en büyük etkendi. Beren Saat’i meşhur eden yarışmaya katılmasını o sağlamıştı. Türkiye, Efe Güray’ı sevgilisi Beren Saat yorulmasın diye yarışma sırasında beklerken tanımıştı. Ancak, 2004 yılında henüz 19 yaşına geldiğinde bir arkadaşının kullandığı araçla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Beren Saat, yıllar sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray’ ile ilgili şunları söylemişti: “Hayatımın aşkı. O da TED’dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu."