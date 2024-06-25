Efor Çay Sanayi halka arz oluyor. 'EFORC' koduyla BIST'te işlem görmeye hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL olarak belirlendi. 90 milyon lot dağıtımı yapmayan hazırlanan Efor Çay Sanayi'nin tüm halka arz detaylarını bir araya getirdik. İşte, Efor Çay Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve diğer detaylar...