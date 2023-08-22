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        'Efsane' filmi için yeniden bir aradalar

        Ahmet Kural, 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi birçok projede birlikte çalıştığı yönetmen ve senarist Selçuk Aydemir ile 'Efsane' film için yeniden bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 10:26
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        'Efsane' filmi için yeniden bir aradalar
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        Yapımcılığını Aytaç Medya'nın yaptığı, senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği 'Efsane' filmi için çekim çalışmalarına başlandı.

        'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi birçok projede birlikte çalışan oyuncu Ahmet Kural ile yönetmen ve senarist Selçuk Aydemir, 'Efsane' filmi için yeniden bir araya geldi.

        Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz gibi isimlerin yanı sıra Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi oyuncuların yer aldığı 'Efsane' filminde Çorum’un eşsiz doğası ve tarihi mekanlarında 7 bin yıllık yoğurdun sırrı çözülmeye çalışılıyor.

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        Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan bir diğer isim ise Serdar Gökhan. Ünlü oyuncu, ilk defa bir komedi filminde rol alacak.

        Filmin çekimleri, ağustos ayının sonu itibariyle Çorum'da yapılacak ve 5 hafta sürecek. Yılın en iddialı filmi 'Efsane' için Çorum'da kurulan platoda evlerin, yolların ve diğer tüm detayların sıfırdan yapıldığı yeniden bir kent kuruluyor. Ahmet Kural’ın ikiz iki kardeşi oynayacağı film için Hollywood’da kullanılan özel bir maske ve görsel efektler için yeni teknolojiler kullanılması hedefleniyor. Çorum’da yaşayanların da filmde rol alabilmesi için kentte oyuncu seçme çalışmaları başladı.

        'EFSANE' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna Sadık’ın İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesle aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede’lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.

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        #efsane
        #Ahmet Kural
        #Selçuk Aydemir
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