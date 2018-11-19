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Eğlence mekanının tuvaletinde ölü bulundu

Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir eğlence mekanının tuvaletinde 45 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Olayın cinayet olup olmadığının ortaya çıkarılması için olayla ilgili soruşturma başlatıldı

19.11.2018 - 05:08 | Güncelleme: DHA

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir eğlence mekanının tuvaletinde 45 yaşlarında Ürdün uyruklu olduğu belirlenen bir erkeğe ait  ceset bulundu. DHA'nın haberine göre; olay, gece saatlerinde çalışanlardan birinin tuvalete girmesiyle ortaya çıktı. Mekan çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

VÜCUDUNDA KESİCİ YA DA DELİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede eğlence mekanının ikinci katında bulunan tuvalette bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede kesici yada delici alet izine rastlanmadı. 

Eğlence mekanının içerisinde bulunan güvenlik kameraları polis ekipleri tarafından saniye saniye incelendi. 

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Polis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Taksim İlk Yardım Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayın cinayet olup olmadığının ortaya çıkarılması için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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