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        Egzama hastası olanların tüketmesi gereken gıdalar nelerdir?

        Dünya genelinde çoğu insanın kronikleşmiş sorunlarından biri olan egzama, birbirinden farklı ilaç ve tedavi yöntemlerine rağmen birçok insan için tatmin edici bir sonuç vermemektedir. Peki doğru beslenme ile egzama ile nasıl mücadele edilir? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:00
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        Ciltte kaşıntı ve tahriş ile başlayıp, kepeklenme, pul pul dökülme ve yağlanma ile pik seviyesine ulaşan egzamanın neden meydana geldiği tıp dünyası tarafından kesin bir delil ile açıklanamamıştır. Ancak, dengeli ve düzenli bir beslenme ile egzama ile mücadele etmek mümkündür. İşte tüketilmesi gereken gıdalar...

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        Egzamalı kişilerde tüketilmesi önerilen besinler

        Probiyotikler

        Bağırsak sağlığının egzama üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir. Probiyotikler, bağırsak florasını düzenlemeye ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunabilir. Yoğurt, kefir, turşu ve fermente edilmiş besinler gibi probiyotik içeren gıdalar diyetinizde yer almalıdır.

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        C vitamini

        C vitamini, cildin sağlığını destekleyen bir antioksidandır. Portakal, mandalina, çilek, brokoli ve kırmızı biber gibi C vitamini açısından zengin gıdalar tüketmek, cilt sağlığınız için faydalı olacaktır.

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        Quercetin içeren besinler

        Quercetin, bitki bazlı bir flavonoiddir. Birçok çiçek, meyve ve sebzeye zengin renklerini kazandırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan ve antihistaminiktir. Bu özelliği ile vücudunuzdaki histamin seviyelerini azaltıp egzama alevlenmelerinde belirtilerin geçmesine yardımcı olur. Quercetin bakımından zengin gıdalar şunları içerir: Beyaz soğan, yeşil biber, elma, brokoli.

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        Gluten duyarlılığı

        Bazı egzama hastalarında gluten duyarlılığı olabilir. Bu nedenle, gluten içeren buğday, arpa ve çavdar gibi gıdaların diyetten çıkarılması veya azaltılması semptomların düzelmesine katkıda bulunabilir.

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        Cildi nemlendiren besinler

        Egzama hastaları için cilt neminin korunması önemlidir. Cildi nemlendiren besinler, kaşıntı ve kuruluk gibi semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Avokado, zeytinyağı, badem yağı gibi sağlıklı yağlar, cildi nemlendirmeye ve yumuşatmaya yardımcı olabilir.

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        Antioksidanlar

        Antioksidan açısından zengin besinler, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak cilt sağlığını iyileştirebilir. Renkli sebzeler (havuç, ıspanak, tatlı patates), meyveler (çilek, böğürtlen, portakal) ve yeşil çay, güçlü antioksidanlar içeren örnekler arasındadır.

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        A vitamini ve çinko içeren besinler

        A vitamini ve çinko, cilt sağlığı için önemli besin öğelerindendir. Havuç, ıspanak, balkabağı gibi A vitamini açısından zengin sebzeler ile et, kabak çekirdeği ve baklagiller gibi çinko kaynakları egzama hastalarının diyetine eklenmelidir.

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        D vitamini takviyesi

        Düşük D vitamini seviyesine sahip olan çocuklarda daha sık cilt enfeksiyonları görülmektedir. Bu nedenle düzenli takibi yapılmalı, özellikle egzama alevlenmeleri döneminde günlük gereksinimin üzerinde alımı sağlanmalıdır.

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        Uzak durulması gereken besinler

        Buna en sık sebep olanlar koruyucu maddeler ve yapay bileşenler içeren besinlerdir. Bu besinler; margarinler, işlenmiş besinler ve fast food gibi trans yağ oranı yüksek yiyeceklerdir. Şekeri yüksek yiyecekler egzama alevlenmelerini de tetikleyebilir.

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        Tipik olarak şeker içeriği yüksek olan maddeler şunlardır:

        - Kekler

        - Gazlı içecekler

        - Smoothieler

        - Hamburger gibi fast food ürünleri

        - Hazır paketli besinler.

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