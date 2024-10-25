Egzama hastası olanların tüketmesi gereken gıdalar nelerdir?

Ciltte kaşıntı ve tahriş ile başlayıp, kepeklenme, pul pul dökülme ve yağlanma ile pik seviyesine ulaşan egzamanın neden meydana geldiği tıp dünyası tarafından kesin bir delil ile açıklanamamıştır. Ancak, dengeli ve düzenli bir beslenme ile egzama ile mücadele etmek mümkündür. İşte tüketilmesi gereken gıdalar...