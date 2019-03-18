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Direksiyon sınavına girecek sürücü adaylar, hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlarken, sınavın tarihini de araştırıyor. Ehliyet sınavı e-sınav olarak artık internetten yapılıyor. Ancak direksiyon sınavı eski sistemde devam ediyor. e-sınavda başarılı olan sürücü adaylarının ehliyetlerini alabilmeleri için, direksiyon sınavını da başarıyla geçmeleri gerekiyor. Direksiyon sınavına dair detaylar haberimizde.
DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı sınavı geçen adaylar için 2019 yılının ilk direksiyon sınavı 23 - 24 Mart'ta yani bu haftasonu yapılacak. Adaylar direksiyon sınavını da başarıyla geçtikleri takdirde ehliyet alabilecekler.
SÜRÜCÜ ADAYLARININ YÜZDE 60'I GERİ PARKTA ELENİYOR
Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Genel Başkanı İsmail Yılmaz, sınava ilk girişlerinde ehliyet alamayan sürücü adaylarından yüzde 60'ının tek seferde aracı geri park edemediği için elendiğini söyledi.
"NORMAL EĞİTİMLERİ BIRAKTIK, GERİ PARK ÇALIŞIYORUZ"
İleri sürüş eğitmeni Melih Öğüt de sınavlarda öğrencilerin en çok zorlandığı konunun geri park yapmak olduğunu belirtti.
Sınavda bu konuda tek hak verildiği için sürücü adaylarının strese girdiğini ve paniklediğini dile getiren Öğüt, "10 yıllık sürücülere bile 'tek hakkınız var' deseniz onların da büyük çoğunluğu yapamayacaktır. Adaylar, hiçbir hayati tehlikesi olmayan geri parkı yapamadığı için başarısız sayılarak direksiyon sınavından kalıyor. Geri park şartı geldikten sonra normal trafik eğitimini bıraktık adaylarla geri park çalışıyoruz" dedi.
"YÖN DUYGUMUZ YOK, SAĞ AYNAYI KULLANMIYORUZ"
Habertürk TV'ye konuşan Mert İntepe, sürücülerin geri park etmede karşılaştıkları zorluklara ilişkin olarak "Demek ki arabasının boyunu bilmiyor, yön duygusu yok, sağ aynayı kullanamıyor. Sağ ayna çok tehlikeli bir şeydir. Bütün kazalar genelde sağ aynaya bakmamaktan oluşuyor" dedi.
"ARABA SÜRÜCÜSÜ VE KOLTUĞUNUN DİK DURMASI ŞART"
İntepe şöyle devam etti:
Park edeceğiniz yere doğru gelirken, sağ ayna kullanamıyoruz. Ya da doğru oturma konumu ayarlamıyoruz. Koltuğunuz kürek kemikleri ve siz dik durmazsa doğru yanaşamazdınız. Sağ ayna doğru yeri göstermesi lazım.
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