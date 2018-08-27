2018 yılının üçüncü ehliyet sınavı Ağustos ayında gerçekleştirildi ve sonuçları sınava katılan adaylara duyuruldu. Ehliyet almak isteyen ve önceki sınavlara katılmamış olan vatandaşlar, bu yıl yapılacak diğer ehliyet sınavının tarihini merak ediyor. İşte detaylar...

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı :20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı :22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı :e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

E-SINAV NASIL YAPILIR?

e-Sınav, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığı sınavlardır.

E-SINAV'A KİMLER KATILABİLİR?

Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler ile hâlen teorik sınavda sorumluluğu devam eden kursiyerler e-sınav başvurusu yapabilir. MTSK e-sınav uygulamasına başvuru yapan kursiyerler teorik sınava geçiş yapamazlar. Tekrar teorik sınava geçiş yapabilmeleri için e-sınavdaki haklarını (4 hak) doldurmaları ya da kurstan kayıtlarını sildirmeleri gereklidir.

Elektronik sınava giriş hakkı 4(dört)’tür. E-sınava başvuru yapan bir aday teorik sınava başvuru yapamaz. Yapabilmesi için 4 hakkı sonunda başarısız kabul edilmesi gerekir. Fakat teorik sınava giren bir aday e-sınava geçiş yapabilir.

E-ehliyet sınavı için ödenecek ücretlerde herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir. Pilot olarak uygulanan elektronik sınavların tek farkı uygulanış şeklidir. Elektronik sınav giriş ücreti 70 TL’dir. E-sınav ücretlerini banka yoluyla ödeyebilirsiniz.(Ziraat, Halk ve Vakıf bank)

Sınavı tamamlar tamamlamaz aynı saat içinde sonuçlarınızı alabiliyorsunuz. Merkezi sınavlarda sonuçlar 10 gün sonra açıklanmaktadır. Aday sınavdan kalınca bir sonraki sınav tarihini beklemek zorunda kalıyordu. Bu aylar sürebiliyor. E-sınav ile en yakın zamana randevu alarak başvuru yapabiliyorsunuz. Bu da zamandan tasarruf etmeniz açısından çok değerli.

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