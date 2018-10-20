Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü yapılacak olan ehliyet sınavı için geri sayım başladı. Adaylar ehliyet sınavına yönelik uzun süredir verdikleri emeklerin karşılığını almak için ter dökecekler. Ehliyet sınavına kısa bir süre kala ehliyet sınavına nerede gireceğini merak eden adaylar, sınav giriş yerlerini bağlı oldukları sürücü kursundan öğrenebilmekteler. Sınavda adaylar trafik adabı, ilk yardım, araç tekniği, trafik ve çevre, konularından sorumlu olacaklar. İşte Ekim ayı ehliyet sınavına dair tüm detaylar...

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70’dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.

2018 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre 2018 yılının dördüncü sınavı 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 14.00'de adayların katılımıyla gerçekleşecek. Bu sınavda başarılı olan adaylar 10 - 11 Kasım'da direksiyon sınavına girecek. 20 Ekim'de gerçekleşecek ehliyet sınavı için son başvurular 10 Eylül'de alındı. Sınava dair detaylar, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

2018 MEB EHLİYET SINAVI TAKVİMİ

Ehliyet sınav tarihleri 2018 Direksiyon sınav tarihleri 2018 10 Şubat 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 21 Nisan 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 04 Ağustos 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 20 Ekim 2018 Ehliyet sınavı Başvuru sona erdi 10-11 Kasım 2018 22 Aralık 2018 Ehliyet sınavı Son başvuru tarihi: 10 Kasım 2018 12-13 Ocak 2019 Not: Sınavlar saat:14:00'da yapılmaktadır.

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