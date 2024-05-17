Ehliyet sınavında kameralı kopyaya suçüstü
Kars'ta ehliyet sınavındaki bir kişi ile ona dışarıdan kameralı düzenekle kopya veren arkadaşı suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde bilgi aldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan KOM ekipleri, söz konusu okulda sınava giren M.D. (30) ile ona dışarıdan kopya veren T.B.'yi (46) suçüstü yakaladı.
ÜZERLERİNDEN KOPYA DÜZENEĞİ ÇIKTI
KOM ekiplerince suçüstü yakalanan şüphelilerin yapılan üst aramasında kamera, kulaklık, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.