Ehliyet sınavında 'yok artık' dedirtti! 0:00 / 0:00

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Konya'da ehliyet sınavına giren bir kişi, kıyafetinin özel bölmelerine dikilmiş 8 bin liralık görüntü ve ses alıcı kopya düzeneğiyle yakalandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Ereğli İlçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin ehliyet sınavına üzerinde sesli ve görüntülü uyarı cihazlarıyla girdiği bilgisini alması üzerine harekete geçti.

TAŞINABİLİR MODEM BİLE ÇIKTI

T.Y. adlı kişi, sınav esnasında üzerindeki düzenekle yakalandı. Yapılan üst aramasında, görüntü aktarıcı kamera düzeneği, ses alıcı kulaklık ve sim kartı bulunan internet sağlayıcı taşınabilir mobil modem wifi düzeneği, sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz ele geçirilerek el konuldu.

KONYA POLİSİ KOPYA ÇETESİNİ ADANA'DA YAKALADI

T.Y., ifadesinde düzeneği üzerine yerleştiren kişiyle yazın tanıştığını ve 8 bin lira karşılığında ses ve görüntülü düzenekle yardımcı olduğunu söyledi. Verilen ifadeden yola çıkan polis ekipleri bir aracı tespit etti.

Tespit edilen araç Adana'da durdurularak içindeki 2 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada, 2 adet görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 3 adet ses alıcı kulaklık, 2 adet sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan 3 kişi, 6114 sayılı ÖSYM Kanununa muhalefet suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.