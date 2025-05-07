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        Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? 2025 Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve ücreti

        Milyonlarca sürücü ehliyet yenileme son tarihini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamaya göre, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre bir kez daha uzatıldı. Ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirmeyen sürücülerin ehliyet kullanımına son verilecek. Peki Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? İşte, 2025 Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve ücretine dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 10:34 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:07
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        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için geçtiğimiz senelerde süre verdi. Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi. Ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirmeyen sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacak. İşte ehliyet yenileme için son tarih ve yenileme işlemleri için gerekli evraklar listesi

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        EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI

        Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

        Yerlikaya şunları söyledi:

        "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

        Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

        Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

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        EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

        2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Temmuz 2025'i açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.

        EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

        Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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