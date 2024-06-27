Ehliyetsiz sürücü faciaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Lüleburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü B.A. idaresindeki otomobil ile E.K. (51) yönetimindeki traktör, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 17 yaşındaki Şevval Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Varol'un cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.