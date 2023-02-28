Ejder Meyvesi Nasıl Yetiştirilir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Ejder Meyvesi Nasıl Yetiştirilir? Ejder Meyvesi Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
ABONE OL

Ejder meyvesi nasıl yetiştirilir? Ejder meyvesi yetiştiriciliği nasıl yapılır, ne kadar sürede yetişir?

Ejder meyvesi ya da diğer bilinen adıyla Pitaya farklı görünümüyle bazılarımız için oldukça yeni bir meyvedir. Tropikal Amerika’dan gelen ejder meyvesi hakkında neler biliyoruz? Ejder meyvesi nasıl yetiştirilir? Ejder meyvesi ne kadar sürede yetişir? İşte ejder meyvesi ile ilgili tüm bilinmeyenler…

Ejder Meyvesi Nasıl Yetiştirilir? Ejder Meyvesi Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
HABERTURK.COM

Ejder Meyvesi Nasıl Yetiştirilir?

Ejder meyvesi son dönemlerde oldukça merak edilen bir o kadar da popüler olan bir meyvedir. Alışılanın dışında görüntüye sahip olan ejder meyvesi yaz aylarında sıklıkla tüketilmektedir. Ejder meyvesi hem kumlu hem de mil oranının yüksek olduğu topraklarda yetişmektedir. Tropik bölgelerin meyvesi olduğu için kuru ve sıcak iklimleri sever. Ejder meyveleri uygun iklim koşulları sağlandığı takdirde hem çekirdekten yani tohumdan hem de fidandan yetiştirilebilir. Yalnız çekirdekten ejder meyvesi yetiştirmek tohumların kısır olabileceği nedeniyle çok fazla önerilmemektedir. Bu meyve vermeyen kısır tohumlar ejder meyvesinin sadece çiçeklenmesine sebep olur. Diğer yandan ejder meyvesinin yetiştiriciliğini fidan ile yapmak meyvenin daha verimli olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda fidan yerine vejetatif (çelikleme) yöntemiyle de ejder meyvesini yetiştirebilirsiniz.

Ejder Meyvesi Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Ejder meyvesi yüzeysel bir kök yapısına sahip ve suya karşı hassas bir meyvedir. Bu da bir bakımdan ejder meyvesinin iyi drene edilmiş, kumlu ve milli bir toprağa ihtiyacı olduğu anlamına gelmektedir. Diğer yandan pH seviyesi de 5.5-6.5 arasında olması önerilmektedir. Ejder meyvesinin yetiştiriciliğini fidan olarak yapacaksak;

  • Güvenilir bir üreticiden sağlıklı bir ejder meyvesi fidanı alınmalıdır.
  • Rüzgâr almayan, güneşli bir yer belirleyip ejder meyvesinin fidanı buraya dikilmelidir.
  • Ejder meyvesi kaktüs türünde bir bitki olduğundan fazla sulanmaya ihtiyaç duymaz. Uygun koşullarda ekildiğinde havadaki nemden bile su ihtiyacını karşılayabilir. Yaz döneminde 5-7 günde bir kış döneminde ise 10-15 günde bir sulanması yerinde olacaktır.
  • Ejder meyvesi büyüme döneminde tıpkı asma ağacı gibi sarılacak destek direklerine ihtiyaç duyar. Beton ya da çelik direklerle bu durumu kontrol altına alabilirsiniz.
  • En önemlisi direkt güneş ışığı bitkinin yapraklarını yakabilir. Hem bunu engellemek hem de zararlılarda korumak için gölge fileler kullanılmalıdır.

Bir diğer yöntem ise vejetatif yöntemle ejder meyvesi yetiştirmektir. Bunun için bir ejder meyvesi ağacından sağlıklı bir dal kesmeniz gerekmektedir. Kesme işlemi çeliğin kök vermesi için önemlidir. Kesiğiniz yer verev bir şekilde olmalı ve verev tarafın iki yanının kabuğunun yaklaşık bir cm kadar soyulması gerekir. Bu işlem kök oluşumunu hızlandıracaktır.

Çekirdekten ejder meyvesi yetiştirmek için ise;

  • Tohumlarınızı mutlaka güvenilir üreticilerden temin edin. Ya da kendi tükettiğiniz ejder meyvesinin çekirdeklerini ayırın.
  • Çekirdeklerin çimlenmeye hazırlamak için nemli bir kağıt havlu üzerine bu çekirdekleri koyun. Üzerini tekrar nemli bir kağıt havluyla örtün. Ve yaklaşık 7 gün bu tohumları bu şekilde bekletin.
  • Öte yandan çimlendirme işlemine geçmek için uygun plastik bardaklar, saksılara yeterli miktarda organik bakımdan zengin toprak koyun.
  • 7 gün boyunca kağıt havluda beklettiğiniz tohumları bu kaplara 2-3 tane olacak şekilde koyun ve üzerini kapatacak kadar toprakla örtün.
  • Çimlendirme işlemi sırasında bu kapların nemli kalmasına dikkat edin.
  • Yaklaşık 25-30 gün içinde ejder meyveleri tohumları çimlenecektir.
  • Çimlenme işleminden sonra bu fideleri drenajlı (geçirgen yapıdaki) saksılara dikin.

Unutmayın ejder meyvesi için ideal sıcaklık 28o derecedir. Bu sıcaklığın altında bir bölgede üretim yapılacaksa ejder meyvelerinin mutlaka serada kontrol altında yetiştirilmesi gerekmektedir.

Ejder Meyvesi Türkiye'de Yetişir Mi?

Ejder meyvesi Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde rahatlıkla kendine yetişme alanı bulabilmektedir. Bu açıdan Türkiye’de Antalya, Mersin, Muğla, Adana gibi illerin sahil şeritlerinde rahatlıkla yetişebilmektedir.

Ejder Meyvesi Ne Kadar Sürede Yetişir?

Tropikal bir meyve olan ejder meyvesinin yetişme süresi fidanın nasıl ve ne zaman dikildiğine bağlı olarak değişir. Tohumdan dikilen bir ejder meyvesinin 3-4 yıldan önce meyve vermesi beklenemez. Diğer yandan dal olarak yapılan dikimlerde ejder meyvesinin yetişme süresi 2-3 yıl gibi bir zaman almaktadır.

Ejder Meyvesi Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Ejder meyvesi tropikal iklimlerin meyvesi olduğu için Akdeniz iklim kuşağında rahatlıkla yetişebilir. Anavatanı Meksika, Orta ve Güney Amerika olan ejder meyvesinin, Asya’da Endonezya, Tayland, Vietnam, Filipinler, Sri Lanka, Malezya ve Bangladeş gibi ülkelerde üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde de Antalya, Adana, Mersin ve Muğla’da üretimi yapılmaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kültür Mantarı Nasıl Yetiştirilir ve Ne Kadar Sürede Yetişir? Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?
KISAYOL Kültür mantarı nasıl yetiştirilir?
Maydanoz Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Maydanoz Saklama Yöntemleri
KISAYOL Maydanoz nasıl saklanır?
Mercimek Nasıl Yetişir? Mercimek Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
KISAYOL Mercimek nasıl yetişir?
Mısır Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Mısır Saklama Yöntemleri
KISAYOL Mısır buzluğa nasıl konur?
Muz Nasıl Yetişir? Muz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
KISAYOL Muz nasıl yetişir?
Muz Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Muz Saklama Yöntemleri
KISAYOL Muz nasıl saklanır?
Pestil Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Pestil Saklama Yöntemleri
KISAYOL Pestil nasıl saklanır?
Patates Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Patates Saklama Yöntemleri
KISAYOL Patates nasıl saklanır?
Patlıcan Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Patlıcan Saklama Yöntemleri
KISAYOL Patlıcan buzluğa nasıl konur?
Sarımsak Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Sarımsak Saklama Yöntemleri
KISAYOL Sarımsak nasıl saklanır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.