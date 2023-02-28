Ejder Meyvesi Nasıl Yetiştirilir? Ejder Meyvesi Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?

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Ejder Meyvesi Nasıl Yetiştirilir?

Ejder meyvesi son dönemlerde oldukça merak edilen bir o kadar da popüler olan bir meyvedir. Alışılanın dışında görüntüye sahip olan ejder meyvesi yaz aylarında sıklıkla tüketilmektedir. Ejder meyvesi hem kumlu hem de mil oranının yüksek olduğu topraklarda yetişmektedir. Tropik bölgelerin meyvesi olduğu için kuru ve sıcak iklimleri sever. Ejder meyveleri uygun iklim koşulları sağlandığı takdirde hem çekirdekten yani tohumdan hem de fidandan yetiştirilebilir. Yalnız çekirdekten ejder meyvesi yetiştirmek tohumların kısır olabileceği nedeniyle çok fazla önerilmemektedir. Bu meyve vermeyen kısır tohumlar ejder meyvesinin sadece çiçeklenmesine sebep olur. Diğer yandan ejder meyvesinin yetiştiriciliğini fidan ile yapmak meyvenin daha verimli olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda fidan yerine vejetatif (çelikleme) yöntemiyle de ejder meyvesini yetiştirebilirsiniz.

Ejder Meyvesi Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Ejder meyvesi yüzeysel bir kök yapısına sahip ve suya karşı hassas bir meyvedir. Bu da bir bakımdan ejder meyvesinin iyi drene edilmiş, kumlu ve milli bir toprağa ihtiyacı olduğu anlamına gelmektedir. Diğer yandan pH seviyesi de 5.5-6.5 arasında olması önerilmektedir. Ejder meyvesinin yetiştiriciliğini fidan olarak yapacaksak;

Güvenilir bir üreticiden sağlıklı bir ejder meyvesi fidanı alınmalıdır.

Rüzgâr almayan, güneşli bir yer belirleyip ejder meyvesinin fidanı buraya dikilmelidir.

Ejder meyvesi kaktüs türünde bir bitki olduğundan fazla sulanmaya ihtiyaç duymaz. Uygun koşullarda ekildiğinde havadaki nemden bile su ihtiyacını karşılayabilir. Yaz döneminde 5-7 günde bir kış döneminde ise 10-15 günde bir sulanması yerinde olacaktır.

Ejder meyvesi büyüme döneminde tıpkı asma ağacı gibi sarılacak destek direklerine ihtiyaç duyar. Beton ya da çelik direklerle bu durumu kontrol altına alabilirsiniz.

En önemlisi direkt güneş ışığı bitkinin yapraklarını yakabilir. Hem bunu engellemek hem de zararlılarda korumak için gölge fileler kullanılmalıdır.

Bir diğer yöntem ise vejetatif yöntemle ejder meyvesi yetiştirmektir. Bunun için bir ejder meyvesi ağacından sağlıklı bir dal kesmeniz gerekmektedir. Kesme işlemi çeliğin kök vermesi için önemlidir. Kesiğiniz yer verev bir şekilde olmalı ve verev tarafın iki yanının kabuğunun yaklaşık bir cm kadar soyulması gerekir. Bu işlem kök oluşumunu hızlandıracaktır.

Çekirdekten ejder meyvesi yetiştirmek için ise;

Tohumlarınızı mutlaka güvenilir üreticilerden temin edin. Ya da kendi tükettiğiniz ejder meyvesinin çekirdeklerini ayırın.

Çekirdeklerin çimlenmeye hazırlamak için nemli bir kağıt havlu üzerine bu çekirdekleri koyun. Üzerini tekrar nemli bir kağıt havluyla örtün. Ve yaklaşık 7 gün bu tohumları bu şekilde bekletin.

Öte yandan çimlendirme işlemine geçmek için uygun plastik bardaklar, saksılara yeterli miktarda organik bakımdan zengin toprak koyun.

7 gün boyunca kağıt havluda beklettiğiniz tohumları bu kaplara 2-3 tane olacak şekilde koyun ve üzerini kapatacak kadar toprakla örtün.

Çimlendirme işlemi sırasında bu kapların nemli kalmasına dikkat edin.

Yaklaşık 25-30 gün içinde ejder meyveleri tohumları çimlenecektir.

Çimlenme işleminden sonra bu fideleri drenajlı (geçirgen yapıdaki) saksılara dikin.

Unutmayın ejder meyvesi için ideal sıcaklık 28o derecedir. Bu sıcaklığın altında bir bölgede üretim yapılacaksa ejder meyvelerinin mutlaka serada kontrol altında yetiştirilmesi gerekmektedir.

Ejder Meyvesi Türkiye'de Yetişir Mi?

Ejder meyvesi Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde rahatlıkla kendine yetişme alanı bulabilmektedir. Bu açıdan Türkiye’de Antalya, Mersin, Muğla, Adana gibi illerin sahil şeritlerinde rahatlıkla yetişebilmektedir.

Ejder Meyvesi Ne Kadar Sürede Yetişir?

Tropikal bir meyve olan ejder meyvesinin yetişme süresi fidanın nasıl ve ne zaman dikildiğine bağlı olarak değişir. Tohumdan dikilen bir ejder meyvesinin 3-4 yıldan önce meyve vermesi beklenemez. Diğer yandan dal olarak yapılan dikimlerde ejder meyvesinin yetişme süresi 2-3 yıl gibi bir zaman almaktadır.

Ejder Meyvesi Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Ejder meyvesi tropikal iklimlerin meyvesi olduğu için Akdeniz iklim kuşağında rahatlıkla yetişebilir. Anavatanı Meksika, Orta ve Güney Amerika olan ejder meyvesinin, Asya’da Endonezya, Tayland, Vietnam, Filipinler, Sri Lanka, Malezya ve Bangladeş gibi ülkelerde üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde de Antalya, Adana, Mersin ve Muğla’da üretimi yapılmaktadır.

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