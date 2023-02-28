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Havuç nasıl saklanır? Dışarıda, buzlukta ve dolapta havuç saklama yöntemleri

Havuç kendine has tatlı tadıyla birçok kişinin sevdiği bir sebzedir. Salatalarımızı süsleyen havuç yemeklere, çorbalara da tatlı ve hoş bir lezzet katar. Her sebzede olduğu gibi havucun da bir raf ömrü vardır. Burada anlatacağımız yöntemle bu süreyi uzatmak mümkündür. İşte tün püf noktalarıyla havuç saklama yöntemleri…

Havuç Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Havuç Saklama Yöntemleri
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Havuç Nasıl Saklanır?

Havuç hem yemeklerde ve çorbalarda kullanılan hem de sade olarak tüketilebilen bir sebzedir. Sert yapısından dolayı genellikle havucun çok uzun süre dayanabildiğini düşünürüz. Havucun birçok sebzeye göre daha uzun dayanabildiği doğrudur. Yalnız burada önemli olan besin değerlerinin bozulmadan saklanabilmesidir. Bu sebeple havuç birçok farklı saklama koşullarıyla muhafaza edilebilmektedir. Şimdi adım adım havuç saklama yöntemlerini inceleyelim.

Havuç Buzdolabında Saklanır Mı?

Havucu yumuşamadan ve bozulmadan saklamanın koşullarından biri onu buzdolabında muhafaza etmektir. Bunun için birtakım püf noktaları vardır. İşte;

  • Buzdolabında saklanacak havuçlar kullanılana kadar kesinlikle yıkanmamalıdır. Havuç yıkanıp buzdolabına konulduğunda suyunu kaybeder.
  • Havucun tepesindeki yeşillik ve yaprak bölgelerini kesin.
  • Devamında plastik bir poşete koyup ağzını sıkıca kapatın. Burada amaç havuçların hava ile temasını kesmektir.
  • Bu şekliyle havuçları 2 ila 3 hafta kadar buzdolabında saklayabilirsiniz.

Bir diğer buzdolabında havuç saklama yöntemi ise kabuklarını soyarak muhafaza etmektir. Bu işlem için ise;

  • Kabukları soyulmuş havuçlar cam bir kavanoza alınır.
  • Ve üzerlerini geçecek kadar su eklenir.
  • Kavanozun kapağını sıkıca kapatarak buzdolabında rahatlıkla saklayabilirsiniz.
  • Buzdolabına bu şekilde konulan havuçların bir süre sonra suları bulanıklaşmaya başlayacaktır.
  • Bu süreçte takip ederek sularını değiştirebilirsiniz.
  • Bu yöntemle havuçları 1 aya kadar saklayabilirsiniz.

Havuç Buzlukta Saklanır Mı?

Havuç buzlukta saklamaya uygun bir sebzedir. Birkaç yöntemle havuçlar buzlukta saklanabilir. Bunlardan biri havucu şoklama işleminden geçirip buzlukta saklamaktır. Bu işlem için;

  • Bu yöntemde ilk yapılacak geniş bir tencerede su kaynatmak ve başka bir kapta da buzlu su hazırlamaktır.
  • Havuçlar kaynamış olan suyun içirişine atılır ve yaklaşık 2 dakika kadar bekletilir.
  • Ardından havuçlar bir kevgir yardımıyla çıkarılır ve hemen buzlu suya atılır. Burada da yaklaşık 2 dakika kadar bekletilir. Bu işleme şoklama adı verilir.
  • Buzlu sudan çıkarılan havuçlar kurumaya bırakılır.
  • Kuruyan havuçlar buzdolabı poşetlerine yerleştirilir ve poşetin ağzı hava almayacak şekilde bağlanır. Ve buzluğa konur.
  • Havuçları bu yöntemle yaklaşık 12 aya kadar saklayabilirsiniz.

Diğer bir buzlukta havuçları saklama yöntemi ise, havuçları rendeleyip, tavada biraz kavurduktan sonra buzdolabı poşetine koyarak buzlukta saklamaktır.

Havuç Dışarıda Saklanır Mı?

Havuç, her ne kadar sert yapılı bir sebze olsa da saklama koşulları havucun bozulmaması için önem teşkil etmektedir. Havuç kış mevsimindeyseniz dışarıda yani balkon gibi yerlerde yaklaşık 5-6 gün kadar saklanabilir.

Havuç Nasıl Ortamda Saklanır?

Havuç yukarıda da söz ettiğim gibi birçok farklı şekilde saklanabilir. Hem buzlukta hem de buzdolabında farklı yöntemlerle saklanabilen havuç sadece sıcak bir ortamda bulunmamalıdır. Sıcak bir ortamda bırakılan havuçlar kısa bir süre sonra siyahlaşmaya başlayacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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