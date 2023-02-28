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İncir Nasıl Saklanır?

İncir yaz mevsiminin en gözde meyvelerinden biridir. Bu kadar lezzetli olan bir meyve oldukça hassas ve aslında kısa sürede tüketilmesi gereken bir meyvedir. Farklı saklama koşullarıyla incirin raf ömrünü uzatabilirsiniz. Bu yöntemler buzdolabında ya da buzlukta saklama olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan inciri kurutarak ya da konservesini yaparak da uzun süreler boyunca saklayabilirsiniz. Şimdi tüm detayları ve püf noktalarıyla incir saklama yöntemleri.

İncir Buzdolabında Saklanır Mı?

İnciri dalından koparıldıktan ya da pazardan aldıktan sonra ilk yapılacak işlem inciri soğuk bir ortama almaktır. Bu işlemin en sağlıklı yolu da inciri buzdolabında muhafaza etmektir. Bunun için;

Öncelikle kağıt havlu serilmiş bir tabak üzerine incirler dizilir.

Üst üste koymamaya özen göstererek tabağın üzerini kapatın.

Bu işlemden 3-4 gün sonra incileri buzdolabına alabilirsiniz. Bu şekilde incirler bir ay kadar bozulmadan buzdolabında durabilir.

İncir Buzlukta Saklanır Mı?

İnciri daha uzun süreli saklama yöntemlerinin başında inciri buzlukta saklamak gelmektedir. Sırasıyla bu adımlar şöyledir:

İncirleri soğuk suda nazik bir şekilde yıkayın. Ve kurumaya bırakın. Bu işlemde çok yumuşamış, geçkin olan incirleri kullanmamaya özen gösterin.

İncirleri büyük bir tabak ya da tepsiye dizin. Buzlukta 2 ila 4 saat arasında incirleri bekletin. Bu süre zarfında incirler biraz donmuş olacaktır.

Ardından incirleri çıkarın ve saklayacağınız buzdolabı poşetlerine güzelce yerleştirin.

Ve tekrar buzluğa koyun.

Bu işlemle incirleri 6 ila 8 ay boyunca saklayabilirsiniz.

İncir Dışarıda Saklanır Mı?

İncir dışarıda bekletilmeye uzun süre dayanabilecek bir meyve değildir. Hassas yapısı nedeniyle vakit kaybetmeden soğuk bir ortama alınmalıdır. İncir oda sıcaklığında 1-2 gün bozulmadan dayanabilir. Bu süreden sonra sulanmaya ve yumuşaya başlayacaktır.

İncir Nasıl Ortamda Saklanır?

İncirin soğuk bir ortamda saklanması dayanıklılığını ve tazeliğini korumak adına çok önemlidir.

İncir Saklama Yöntemleri

İncir saklama yöntemlerinde buzdolabında ya da buzlukta saklama yöntemlerinin dışında bazı yöntemlerde vardır. Konserve incir yapmak bunların başında gelmektedir. Bunun için;

İlk olarak konserve yapımında kullanılacak kavanoz ve kapakları kaynar suda 2-3 dakika bekletip sterilize etmektir.

İncirler bütün halinde soğuk suda nazik ve hafifçe ovalayarak yıkayın.

İncirin saplarını ayıklayın.

Ardından genişçe bir tencere suyun içinde incirleri kaynamaya bırakın. Bu süreçte dilerseniz şeker ilave edebilirsiniz.

Bu işleme kısık ateşte arada incirleri karıştırarak yaklaşık 2 ila 3 saat kadar devam edin.

Devamında kaynayan incirleri sıcak bir şekilde kavanozlara doldurup, kavanozu ağzını sıkıca kapatın.

İncirler bu şekilde yaklaşık 2 yıl kadar dayanabilmektedir.

İncirleri kurutmak da saklama yöntemlerinden bir diğeridir.

Öncelikle olgun ama yumuşamamış olan inciler seçilmelidir.

İncirler yıkanarak temizlenmeli ve kurumaya bırakılmalıdır.

İncirler alttan hava alacak şekilde bir zemin üzerine dizilmelidir.

Dilerseniz sinek ya da arıların konmasını önlemek için incirlerin üzerine temiz bir tülbentle örtebilirsiniz.

Ardından güneş alan bir ortamda incirler kurumaya bırakılmalıdır.

İncirleri sık sık kontrol edin, kurumuş olanları toplayın.

Tüm incirler kuruyana kadar bu işleme devam edin.

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