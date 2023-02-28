İncir Nasıl Yetişir? İncir Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?

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İncir Türkiye'de Yetişir Mi?

İncir her ne kadar subtropikal bir meyve olsa da ekolojik uyum kabiliyeti sayesinde çok geniş bir coğrafyada yaygın olarak üretilebilmektedir. Ülkemizde de tüm sahil kuşağında yetiştiriciliği yapılabilen incir Akdeniz kıyılarının tipik meyveleri arasındadır. Marmara, Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu en yoğun incir üretimi yapılan bölgelerimizdendir. Türkiye’de incir üretimine en uygun bölgeler Büyük ve Küçük Menderes havzalarıdır. Ülkemizde Aydın ili en çok incir üretilen ilimizdir ve toplam üretimin yaklaşık yüzde 58’i bu bölgede yapılmaktadır.

Ege bölgesi en yüksek kurutmalık incir üreten bölgemizdir. Diğer bölgelerde daha ziyade mahalli tüketime yönelik yaş incir yetiştirilirken, Ege bölgesinde ihracata yönelik kurutmalık incir üretimi yapılmaktadır. Türkiye’de yetiştirilen incirin yaklaşık yüzde 30’u yaş incir olarak iç pazara üretilirken, yüzde 70’lik kısmı kuru incir olarak ihracata uygun üretilir. Türkiye, dünyanın en büyük ve kaliteli incir üreticisi olup, dünya taze incir üretiminin yüzde 23,6’sını, dünya kuru incir üretiminin de yüzde 64,5’ini gerçekleştirmektedir.

Ülkemizde üretilen çeşitler arasında en yaygın olan ve dünyaca tanınan, ekonomik değeri yüksek ve birinci sınıf standart çeşit, ‘Sarılop’tur. Ülkemiz incir üretiminin yüzde 90’ından fazlasını Sarılop çeşidi incirler oluşturmaktadır. Sarılop dışında; Bursa Siyahı (Dürdane İnciri), Göklop, Yeşilgüz, Morgüz ve Bardacık gibi diğer çeşitlerde yetiştirilmektedir.

İncir Nasıl Yetişir?

İncir ağacı toprak seçiciliğinden ziyade iklim konusunda çok daha seçicidir. İncir yetiştirilen toprağın nemsiz olması haricinde başkaca ciddi bir arayışı yoktur. İncir inatçı bir bitki olduğundan kayaların, taşların arasında dahi yetişebilir. İncirin yetiştiği en verimli toprak yapısı organik madde ve kireç açısından zengin, kumlu-tınlı toprak yapısıdır. Toprağın derinliği de incir yetiştirilecek toprak yapısı için önemli bir özelliktir. 120 cm ve üzeri derinlikteki toprak yapısı incir ağaçlarının kök gelişimi için daha uygun bir zemin oluşturmaktadır. Toprağın pH seviyesi ise 8’i geçmemeli, ideal olarak 6 ile 7 arasında olmalıdır. İncirler toprak tuzluluğuna yüksek dayanım gösteremedikleri için tuzlu topraklarda yetiştirilmesi tercih edilmemelidir. İncir zararlılara karşıda hassasiyeti olan bir bikridir mutlaka herbisitlere karşı önlemler alınmalıdır. Taban suyu 2 metreden az olan alanlarda da incir yetiştiriciliği tercih edilmemelidir.

İncir Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

İncir yetiştiriciliği için bir incir bahçesi kurulumuna ihtiyaç vardır. İncir bahçesi kurarken ilk olarak bahçenin kurulacağı bölge seçimine dikkat edilmelidir. Türkiye’de Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere hemen tüm kıyı bölgelerde incir yetiştiriciliği yapılabilir. Arazi seçimi yapılmadan önce mutlaka toprak analizi yaptırıp toprağın uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

İncir fidanları için en kolay üretim şekli çelikten aşılama yöntemidir. Bu yöntemde incir ağacını bir veya iki yıllık sürgünlerinden 1,5 – 2,5 cm kalınlığında ve 25 cm uzunluğunda çelikler alınarak köklendirme işlemi yapılır. Köklenmesi yapılan incirler direkt toprakla buluşturulabilir. İncir fidanının ekimi Mart ayında yapılmalıdır.

İncir güneş yanıklarına karşı hassas bir bitkidir. Özellikle yeni dikilen fidanların güneş yanığı oluşmaması için doğrudan güneş ışığından korunmaları gerekir. Bunun için fidanlara kalın kağıt veya kartonlar sarılabilir, gövdeleri kireç ile badanalanabilir. Bu işlemler bitkinin büyümesini engellemeyecek şekilde yapılmalıdır.

İncir fidanları dikildikleri ilk yıl sulama ya ihtiyaç duyarlar. Sulama olanakları sınırlı olsa dahi ilk yıl mutlaka sulama yapılmalı, su kaybının önüne geçmek için toprağın üzeri saman veya organik bahçe artıklarıyla örtülerek malçlama yapılmalıdır. Bu sayede toprak yüzeyi doğrudan gelecek güneş ışıklarından korunarak toprağın hızlıca kurumasının önüne geçilir sulama ihtiyacı azaltılır. Mevsimselliğe göre incir ağaçlarının sulaması Ağustos sonu, Eylül başında kesilir.

İncir bahçeleri yılda en az defa sürülmelidir. Hasattan sonraki ilk sürüm sonbaharda 20 cm derinlikte yapılmalıdır. Toprağın sürülmesi köklerin hava almasını sağlarken bitkilerin yağmurlardan daha fazla faydalanmasına yardımcı olur. Bu sebeple sürülen toprağın yüzeyi kesikli bırakılmalıdır. Eğimli arazilerde sürüm eğime dik yapılmalıdır. İlkbahardaki toprak sürümü mart ayında 15 cm derinlikte yapılmalıdır. Düz arazilerde sonbahar sürümüne dik şekilde, eğimli arazilerde yine eğime dik yönde sürüm yapılmalıdır. Sürülemeyen ağaç dipleri çapalanmalı bölgesel olarak nem toprak nemi korunmasına ihtiyaç varsa toprak üstü malçlama uygulanmalıdır.

Budama meyve bahçelerindeki en önemli işlem arasında yer alır. İncir ağaçları da gerek ağacın ömrünü uzatma amacıyla gerekse verimi güçlendirmek amacıyla budama işlemine ihtiyaç duyarlar. Budanmayan incir ağaçlarının ana dalları süreli uzayacağı için ağaçlar bir noktadan sonra meyve ve yaprak yükünü taşıyamaz hale gelerek kırılmalar yaşanır. Budanmayan bahçelerde yaşanabilecek bir diğer sorun ise uzayan dalların bahçe sürümüne engel olmasıdır. Uzayan dallar sebebiyle sağlıklı sürüm yapılamayan bahçelerde ağaç kayıpları oluşabilir. İncir ağaçları, ağaçların uykuda olduğu eylül, mart ayları arasında, iklim koşulları dikkate alınarak budanmalıdır. Budama işleminde öncelikle ağaçların ihtiyacı olan budama şekline karar verilmelidir. Doğru budama şekline karar verildikten sonra budama yapılacak zaman belirlenmelidir. Bu zamanı belirlerken yağışın olmadığı 15 20 günün üzerindeki dönemler tercih edilmelidir. Budanan ağaçlar don tehlikesine karşı mutlaka korunmalıdır.

İncir ağaçları yıllık 625 mm yağışa ihtiyaç duyar. Yağışın düşük olduğu dönemlerde mutlaka sulama yapılmalıdır. Bahçe topraklarının çok süzek olduğu durumlarda yağış miktarı yeterli olsa dahi ek sulamaya ihtiyaç duyulabilir. İncir ağaçlarının suyu eksik bırakılmamalıdır.

İncir bahçelerinin gübrelenmesinde dekara 2 ile 3 ton arasında gübre veriliyor. Çiftlik gübrelerinin yanı sıra yeşil gübreleme yaparak da incir bahçeleri gübrelenebilir. Bahçe içine bakla, bezelye gibi ürünler ekip bu ürünler yeşilken bahçeye sürere yeşil gübreleme yapabilirsiniz. Bu uygulama haricen azot verilme gereksinimini ortadan kaldırmaktadır.

İncirler elle hasat edilir. Meyveler hassas olduğundan çok dikkatli toplanmalıdır. Hasat sırasında oluşabilecek yırtılmalara dikkat edilmelidir. İncir hasadı sabah erken saatlerde güneşin yakıcı etkisi oluşmadan gerçekleştirilmelidir. Mümkünde toplanan incirler direkt sevkte kullanılacak kaplara yerleştirilmelidir. Kurutmalık incirler dallarında bekletilerek bir miktar suyunu kaybeder ve sap kısımları zayıflayarak yere düşer. Kalan incirlerde sırıkla yere düşülerek toplanır ve kurutmaya gönderilir.

İncir Nasıl Bir İklimde Yetişir?

İncir ağaçları kışları ılık, yazları ise kurak havaları severler. Yıllık ortalama sıcaklıkların 18-20o derece arasında olduğu bölgeler ideal sıcaklık seviyeleridir. Türkiye’de Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun sahil kesimleri incir yetiştiriciliği için idealdir.

İncir Ne Kadar Sürede Yetişir?

İncir fidanları yaklaşık 2 ile 3 yaş arasında ortalama 2 metrelik boylara ulaştığında meyve vermeye başlarlar. İncir ağacı ortalama 40 yıl ömre sahiptir. Bu süre 50 yıla kadar uzayabilir. İncir ağaçları cinsine ve kullanım amacına göre haziran ile eylül ayları arasında hasat edilirler.

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