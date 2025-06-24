Ekipler cansız bedeni ile karşılaştı

Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde Vesile Oturmazer, yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Vesile Oturmazer'in (74) yalnız yaşadığı evde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
Ekipler, evde yaptıkları incelemede Vesile Oturmazer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Oturmazer'in cansız bedeni morga kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre elektrik kaynaklı çıktığı tespit edilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.