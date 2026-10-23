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        Haberler Ekonomi Otomobil Basbug Group Hollanda'ya adım attı

        Basbug Group Hollanda'ya adım attı

        Otomotiv satış sonrası sektöründeki uluslararası yapılanmasını büyütmeye devam eden Basbug Group, Hollanda'daki yeni operasyonu Nerex Automaterialen'i Amsterdam'da faaliyete geçirdi. Amsterdam ve çevresindeki servisler ile otomotiv profesyonellerine yedek parça tedariği sağlayacak Nerex Automaterialen ilk aşamada Groot-Amsterdam bölgesinde etkin bir dağıtım ağı oluşturmayı hedefliyor. Şirket, ilerleyen dönemde operasyonunu Hollanda'nın farklı bölgelerine genişletmeyi planlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 16:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Basbug Group Hollanda'ya açıldı

        Otomotiv satış sonrası pazarında faaliyet gösteren Basbug Group, Avrupa’daki yapılanmasında yeni bir adım attı.

        Grubun Hollanda’daki yeni yapılanması Nerex Automaterialen, Amsterdam’ın Westpoort bölgesinde bulunan Nieuw-Zeelandweg’deki merkezinde faaliyetlerine başladı.

        Amsterdam ve çevresindeki servisler ile otomotiv profesyonellerine hizmet verecek olan şirket, bölgedeki müşterilerinin yedek parça ihtiyaçlarına hızlı, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş çözümler sunmayı amaçlıyor.

        Nerex Automaterialen’in faaliyete başlamasıyla birlikte şirketin nerex.nl adresindeki dijital platformu da kullanıma açıldı.

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        Nerex Automaterialen, büyüme stratejisinin ilk aşamasında Groot-Amsterdam bölgesine odaklanacak.

        Şirket, bölgede hızlı teslimat kabiliyeti, rekabetçi ürün gamı, yüksek ürün bulunabilirliği ve kişisel müşteri hizmetleriyle güçlü bir dağıtım ağı oluşturmayı hedefliyor.

        YENİ HİZMET STANDARDI HEDEFLİYOR

        Uzun vadede ise Amsterdam merkezli operasyonun Hollanda’nın diğer bölgelerine yayılması ve Nerex Automaterialen’in ülke genelinde daha geniş bir dağıtım ağına dönüşmesi planlanıyor.

        Nerex Automaterialen’in faaliyete geçmesini değerlendiren Basbug Group Hollanda Ticari Direktörü Albin Steinbach, yeni yapılanmanın yalnızca ticari bir operasyon olmadığını, aynı zamanda Hollanda pazarı için uzun vadeli bir büyüme vizyonunu temsil ettiğini söyledi.

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        Steinbach, "Nerex’i servisler ve otomotiv profesyonelleri için güvenilir bir iş ortağı olma vizyonuyla hayata geçirdik. Otomotiv satış sonrası pazarında hız, ürün bulunabilirliği, hizmet kalitesi ve güçlü iş birlikleri her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Nerex ile bu alanlarda yeni bir hizmet standardı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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