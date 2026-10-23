Basbug Group Hollanda'ya adım attı

Otomotiv satış sonrası pazarında faaliyet gösteren Basbug Group, Avrupa’daki yapılanmasında yeni bir adım attı.

Grubun Hollanda’daki yeni yapılanması Nerex Automaterialen, Amsterdam’ın Westpoort bölgesinde bulunan Nieuw-Zeelandweg’deki merkezinde faaliyetlerine başladı.

Amsterdam ve çevresindeki servisler ile otomotiv profesyonellerine hizmet verecek olan şirket, bölgedeki müşterilerinin yedek parça ihtiyaçlarına hızlı, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş çözümler sunmayı amaçlıyor.

Nerex Automaterialen’in faaliyete başlamasıyla birlikte şirketin nerex.nl adresindeki dijital platformu da kullanıma açıldı.

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Nerex Automaterialen, büyüme stratejisinin ilk aşamasında Groot-Amsterdam bölgesine odaklanacak.

Şirket, bölgede hızlı teslimat kabiliyeti, rekabetçi ürün gamı, yüksek ürün bulunabilirliği ve kişisel müşteri hizmetleriyle güçlü bir dağıtım ağı oluşturmayı hedefliyor.

YENİ HİZMET STANDARDI HEDEFLİYOR

Uzun vadede ise Amsterdam merkezli operasyonun Hollanda’nın diğer bölgelerine yayılması ve Nerex Automaterialen’in ülke genelinde daha geniş bir dağıtım ağına dönüşmesi planlanıyor.

Nerex Automaterialen’in faaliyete geçmesini değerlendiren Basbug Group Hollanda Ticari Direktörü Albin Steinbach, yeni yapılanmanın yalnızca ticari bir operasyon olmadığını, aynı zamanda Hollanda pazarı için uzun vadeli bir büyüme vizyonunu temsil ettiğini söyledi.

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Steinbach, "Nerex’i servisler ve otomotiv profesyonelleri için güvenilir bir iş ortağı olma vizyonuyla hayata geçirdik. Otomotiv satış sonrası pazarında hız, ürün bulunabilirliği, hizmet kalitesi ve güçlü iş birlikleri her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Nerex ile bu alanlarda yeni bir hizmet standardı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.