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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Konuşmam bağlamından koparıldı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Konuşmam bağlamından koparıldı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11 Aralık 2025'te finans zirvesinde yaptığı konuşmanın, cımbızlanarak ve bağlamından koparılarak dezenformasyon haline getirilmesinin dürüst ve samimi olmayan yaklaşıma örnek olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        "Konuşmam bağlamından koparıldı"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetin her şeyden önce dürüstlük ve samimiyet işi olduğunu belirtti.

        "11 Aralık 2025'te bir finans zirvesinde yaptığım konuşmanın, cımbızlanarak ve bağlamından koparılarak nasıl bir dezenformasyon haline getirildiği dürüst ve samimi olmayan yaklaşıma bir örnektir." ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Hangi mahfillerden yayıldığı belli olan dezenformasyon ve saldırılara dün gece bir milletvekili de katılmıştır. Asgari düzeyde dikkat sahibi herkes, konuşmamın istismarcılara dönük bir düzenlemenin yanlış algılara konu edilmesiyle ilgili olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Nitekim 4 Aralık 2025'te kabul edilen 7566 sayılı Kanun'un 3. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yapılan değişiklikle katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen ve TEFAS'a kayıtlı olmayan (patron fonları olarak da isimlendirilen) fonlardan alınan karlar için var olan gelir vergisi istisnası kaldırıldı. Böylece bu fonlardan elde edilen karlar da gelir vergisine tabi oldu. 11 Aralık 2025 yılında bir finans zirvesinde yaptığım konuşma, 4 Aralık'ta yapılan bu kanuni düzenlemeye açıklık getiren, vergi istismarcıları dışında kalan kesimlere herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını vurguladığım bir konuşmadır."

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        Düzenlemelerin veya alınan tedbirlerin neyi hedeflediğini açık ve şeffaf şekilde paylaşmaktan yana olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları bildirdi:

        "Ekonomik iletişimin bu anlamda öneminin altını tekrar çizmek isterim. Düzenleyici otoriteler, yanlış algılar oluşmaması adına, yapılan düzenlemelerin ne ifade ettiğini, hangi alanı ilgilendirdiğini veya etkilediğini sade bir dille kamuoyuna aktarmalıdır. Dün de bugün de bunu savunuyorum. Aksi takdirde istismarcılar veya hukuka aykırı işlem yapanlarla hukuk içinde çalışanlar birbirine karıştırılacak, meşru yatırımcılara ve sisteme zarar verilmiş olacaktır. Bugün de yarın da istismarcılar ve manipülatörler ile sonuna kadar mücadele etmeye, meşru yatırımcıların haklarına ve kalkınma çabamızın değerli bir bileşeni olan sermaye piyasalarımızın geneline sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum."

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        #ekonomi
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