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        Haberler Ekonomi Enerji Elektrik kaçağına karşı caddelerde özel araçla tarama

        Elektrik kaçağına karşı caddelerde özel araçla tarama

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 1 voltun üzerindeki elektrik gerilimlerini fark edebilen özel araçla tarama yaparak kaçak risklerine müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 17:01 Güncelleme:
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        Elektrik kaçağına karşı caddelerde özel araçla tarama

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Başkent EDAŞ ve Ayedaş, Türkiye'deki sorumluluk sahasında yer alan elektrik dağıtım şebekelerinin güvenliğini artırmak amacıyla yurt dışından getirdikleri Temas Gerilimi Tespit Teknolojisi'ni saha denemelerinin ardından dağıtım bölgelerinde uygulamaya aldı.

        Özel donanımlı bir araç üzerine yerleştirilen hassas elektrik alan sensörleri ve kamera sisteminden oluşan teknoloji, araç saatte yaklaşık 40 kilometre hızla hareket halindeyken tarama yapabiliyor. Sistem, sensör merkezinden 10 metre yarıçapındaki alanda 1 voltun üzerindeki riskli kaçak gerilimleri algılayabiliyor.

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        Araçla gerçekleştirilen taramalarda elde edilen veriler anlık olarak operatöre aktarılıyor. Risk tespit edilen noktalar el tipi dedektörlerle doğrulanırken ilgili saha ekipleri de gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor.

        Bu sayede aydınlatma direkleri, elektrik direkleri ve dağıtım şebekesindeki benzeri noktalarda oluşabilecek elektrik çarpması risklerinin herhangi bir ihbar veya olumsuz olay yaşanmadan önce belirlenerek giderilmesi hedefleniyor.

        Başkent EDAŞ Dağıtım Direktörü Cuma Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullandıkları cihazın yüksek teknolojik sensörlerle donatıldığını belirterek, "Saatte 40 kilometre hızla ilerlerken 10 metre yarıçapındaki alanda bulunan 1 voltun üzerindeki gerilimleri tespit edebiliyoruz." dedi.

        Küçük, bugüne kadar Ankara'nın da içinde bulunduğu Başkent EDAŞ sorumluluk bölgesinde 7 bin 500 kilometreden fazla, İstanbul Anadolu Yakasında elektrik dağıtım hizmeti sunan Ayedaş'la birlikte ise toplam 13 bin kilometreye yakın sokak ve cadde taraması gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu sayede teçhizatlarda bulunan gerilimleri tespit ederek herhangi bir sıkıntı olmadan arızaları giderdik." diye konuştu.

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        Yüzeylerdeki gerilimlerin herhangi bir ihbar gelmeden tespit edilebildiğini vurgulayan Küçük, "Bir volt ve üzeri gerilimleri tespit edebildiğimiz için yüzeylerde bulunan gerilimler tarafımızca tespit edilip arıza gün içerisinde giderilmektedir." ifadesini kullandı.

        Küçük, cihazın elektrik kesintilerinin önlenmesine de katkı sağladığını belirterek, teçhizatlardaki gerilim kaynaklı arızaları gidererek olası kesintilerin önüne geçtiklerini kaydetti.

        YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

        Cihazla yapılan taramaların yıl sonuna kadar devam edeceğini bildiren Küçük, elektrik ekipmanlarının yanı sıra üçüncü şahıslara ait ekipmanlarda da sorunlarla karşılaşılabildiğini ve bu tür durumları ilgili kişilere bildirerek giderilmelerini sağladıklarını aktardı.

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        Başkent EDAŞ Dağıtım Direktörü Küçük, elektrik kullanımının giderek yaygınlaştığına dikkati çekerek, "Elektrikli şarj istasyonları, ısı pompaları ve veri merkezleri sayesinde elektriğin kullanımı giderek yaygınlaşmakta. Amacımız güvenli şebeke ve kesintisiz elektriği müşterilerimizin hizmetine sunmak." değerlendirmesinde bulundu.

        Teknolojinin, yüzeylerde oluşabilecek temas gerilimlerinin yanı sıra yeraltı kablolarındaki bazı arızaların erken belirtilerinin tespitine de katkı sağladığı bildirildi. Böylece olası arızaların büyümeden giderilmesi, bakım faaliyetlerinin daha etkin planlanması ve elektrik kesintilerinin azaltılması amaçlanıyor.

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        #enerjisa
        #elektrik
        #enerji
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