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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında Nusret Altınbaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

        Fon soruşturmasında Nusret Altınbaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

        Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altınbaş Holding'in sahibi şüpheli Nusret Altınbaş tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 18:02 Güncelleme:
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        Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Altınbaş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

        Savcılıkta ifadesi alınan Altınbaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtilmişti.

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        Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek gözaltı kararları verildiği aktarılan açıklamada, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedilmişti.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan, Atlas Portföy çalışanı Konuralp Özkan, Alnus Yatırım Firması Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Kartal Emür, Atlas Portföy Yönetim Kurulu yöneticisi Osman Uçar, Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Pardus Portföy çalışanı Ahmet Haluk Güner, Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek, A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, bankalardaki portföy çalışanı Ümit Yılmaz, Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş, eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticileri Rüstem Karakaya, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan ve çalışan Anıl Tokat, Pardus Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cesur, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticisi Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Fatih Uğur, Ömer Ejder, Hakan Eryılmaz, eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer'in tutuklanmasına karar verilmişti.

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        Alnus Yatırım Menkul Değerler Firması Yönetim Kurulu Üyesi Fadimenur Demir, Atlas Portföy Yönetim Kurulu yöneticisi Gülsüm Doğan, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ortağı Zuhal Topaloğlu, bankalardaki portföy çalışanı Yasemin Yılmaz hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        Şüpheliler Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım Kocabalkan, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç hakkında da adli kontrol tedbiri verilmişti.

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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Habertürk'ün "Haber Hattı" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        #Altınbaş
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