Fuzul'den 162 bin 780 teslimat

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ, 20 Ekim 2026 verilerine göre yıl içinde gerçekleştirdiği 162 bin 780 teslimat yapıldığını açıkladı. Şirket Türkiye genelinde 300 şubeyle faaliyet gösteriyor.

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, yakalanan büyüme ivmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Bugün geldiğimiz noktada her çalışma arkadaşımızın emeği var. Onların gelişimini ve mesleklerinde ilerlemelerini önceliklendiriyoruz. Kurum olarak büyüdükçe daha fazla insana dokunma gücümüz artıyor; bu da sorumluluğumuzu büyütüyor. Sanata ve spora verdiğimiz desteği de bu anlayışın bir parçası olarak görüyoruz. Bugün filizlenen bir fikir, yarın hepimizin gurur duyacağı bir değere dönüşebilir. Gençlerin cesaretine ve hayal gücüne inanıyor, üretmeye giden yolda yanlarında duruyoruz.”