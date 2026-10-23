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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA’dan 400 Milyon Euroluk DPR işlemi

        Garanti BBVA’dan 400 Milyon Euroluk DPR işlemi

        Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı kapsamında uluslararası piyasalardan 1.907 ve 2.547 gün vadeli, toplam 400 milyon euro tutarında havale akımlarına dayalı finansman (DPR) sağladı. Bankanın 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği ilk DPR finansmanı olma özelliği taşıyan işlem kapsamında, kadın ve genç girişimcilerin yatırım ve büyüme ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla toplam 100 milyon euro kaynak ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        Garanti BBVA'dan 400 Milyon Euroluk DPR işlemi

        Garanti BBVA, uluslararası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme ve uzun vadeli finansmana erişimini güçlendirme stratejisi doğrultusunda 400 milyon euro tutarında havale akımlarına dayalı finansman (DPR – Diversified Payment Rights) işlemini gerçekleştirdi.

        Bankanın mevcut ve gelecekteki döviz cinsinden ödeme emirlerine dayanan DPR yapısı, uzun vadeli fonlama sağlarken toptan fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunuyor.

        Kadın ve genç girişimcilere 100 milyon euroluk finansman

        İşlem kapsamında 50 milyon euro, kadınların sahip olduğu veya yönettiği küçük ve orta ölçekli işletmelere aktarılacak. Kalan 50 milyon euro ise, 35 yaş altındaki girişimcilerin sahip olduğu veya yönettiği mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman ihtiyaçları için kullanılacak.

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        Mahmut Akten: “Finansmana erişimi güçlendiren çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz”

        Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, işleme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        "Uluslararası piyasalardaki güçlü ilişkilerimiz ve farklı finansman kaynaklarına erişim kabiliyetimiz, uzun vadeli fonlama stratejimizin temel unsurları arasında yer alıyor. 400 milyon euroluk DPR işlemimizle fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirirken, uluslararası iş birliklerimizi de güçlendiriyoruz. Kadın ve genç girişimcilere yönelik finansman ile danışmanlık ve gelişim desteklerinin, işletmelerin büyümesine ve rekabet gücüne katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesini destekleyen çözümler sunmayı sürdüreceğiz."

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        Garanti BBVA, bu işlemle uzun vadeli uluslararası kaynaklara erişimini güçlendirerek fonlama yapısını çeşitlendiriyor. Sağlanan finansman, bankanın işletmelerin yatırım ve büyüme ihtiyaçlarına yanıt verme kapasitesini destekleyerek reel ekonomiye sunduğu katkıyı güçlendiriyor.

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        #Garanti BBVA
        #ekonomi
        #finans
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