Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.147,50 %0,27
        DOLAR 49,7619 %0,14
        EURO 55,6942 %-0,04
        GRAM ALTIN 6.431,28 %0,73
        BITCOIN 80.104,00 %-0,35
        FAİZ 39,69 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 86,62 %0,53
        GBP/TRY 66,4728 %-0,12
        EUR/USD 1,1183 %-0,17
        BRENT PETROL 111,77 %-0,34
        ÇEYREK ALTIN 10.515,14 %0,73
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Merrill Lynch Bankası iddialarına yanıt

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Merrill Lynch Bankası iddialarına yanıt

        Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Mehmet Şimşek'in daha önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilerek, "Sayın Bakanımızın, yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez." ifadesi kullanıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 19:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Merrill Lynch Bankası iddialarına yanıt

        Bakanlıktan, Şimşek'in daha önce görev yaptığı ABD merkezli Merrill Lynch Bankasıyla ilgili iddialara yönelik açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Şimşek'in, yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı söz konusu banka üzerinden zorlama bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bu çabalar yakışıksız ve dayanaktan yoksundur. Sayın Bakanımızın, yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez. Bu tür gerçeğe aykırı ilişkilendirmeleri kınıyor, söz konusu yayınlara ve ithamlara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kabine bugün toplanıyor

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. İşte masadaki başlıklar...

        #Hazine ve Maliye Bakanlığı
        #mehmet şimşek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!