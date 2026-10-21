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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Limak 50. yılını İstanbul'da kutladı

        Limak 50. yılını İstanbul'da kutladı

        Temelleri 1976 yılında atılan Limak Holding, 50. kuruluş yıl dönümünü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel bir geceyle kutladı. Limak'ın 50 yıllık yolculuğuna özel hazırlanan belgeselin gösteriminin yapıldığı gecede, kurucu başkanlar ve ikinci kuşak yönetim aynı sahnede buluştu. Gecede konuşan Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir "Limak'ı bugünlere taşıyan asıl güç, yıllardır bizimle omuz omuza çalışan, bu kurumu sahiplenen on binlerce çalışma arkadaşımızın emeğidir" dedi. Gecenin finalinde dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve Limak Filarmoni Orkestrası, müzik ve teknolojiyi buluşturan bir performansa imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 12:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Limak 50. yılını İstanbul'da kutladı

        Türkiye'de ve dünyada inşaattan enerjiye, turizmden çimento ve teknolojiye uzanan farklı sektörlerde faaliyet gösteren Limak Holding, 50. kuruluş yıl dönümünü 20 Ekim'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) kutladı.

        Limak Holding Kurucu Başkanları Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Bacaksız ile Yönetim Kurulu Üyeleri Batuhan Özdemir ve Serdar Bacaksız'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye; iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

        Gecenin ilk bölümünde çağdaş sanatçı Melis Binay'ın Limak'ın 50. yılına özel hazırladığı ‘Geleceğe Açılan Kapılar’ sergisi davetlilerle buluştu. Ardından Limak'ın 1976'dan bugüne uzanan gelişimini konu alan 50. yıl belgeselinin özel gösterimi gerçekleştirildi. Program, Jülide Ateş'in moderatörlüğünde Limak'ın kurucu başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı söyleşiyle sürdü. Gecenin sonunda ise Limak Filarmoni Orkestrası ve dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, zamansız eserlerin seslendirildiği konserle davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

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        KURUCULAR VE İKİNCİ KUŞAK AYNI SAHNEDE

        Limak'ın 50 yıllık yolculuğuna özel hazırlanan belgeselin ardından, Jülide Ateş'in moderatörlüğünde kurucu başkanlar ve ikinci kuşak yönetimin katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Şirketin kuruluşundan bugüne uzanan gelişiminin ve gelecek hedeflerinin ele alındığı söyleşide, iki kuşak Limak'ın yarım asırlık birikimini ve önümüzdeki döneme ilişkin vizyonunu değerlendirdi.

        1976 yılında iki mühendis arkadaşın girişimiyle temelleri atılan Limak'ın Türkiye'den uluslararası pazarlara uzanan büyüme hikâyesinin değerlendirildiği söyleşide, kurucu başkanlar yarım asırlık yolculuğun önemli dönüm noktalarını paylaştı. Yeni kuşak yönetim ise şirketin ikinci 50 yılına ilişkin hedeflerine değindi. Sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve sosyal etki, geleceğe yönelik değerlendirmelerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

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        NİHAT ÖZDEMİR: BAŞARININ TEMELİNDE İNSAN VAR

        Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, şirketin yarım asırlık yolculuğunda çalışanların emeğinin ve birlikte oluşturulan kurum kültürünün belirleyici olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

        “Sezai Bey'le 50 yıl önce yola çıktığımızda yalnızca bir şirket kurmayı değil, sağlam temeller üzerinde yükselecek, değerleriyle yaşayacak bir kurum oluşturmayı hayal ettik. Bugün Limak'ın ulaştığı noktaya baktığımda büyük bir gurur duyuyorum. Ancak bu başarıyı yalnızca hayata geçirdiğimiz projelerle anlatamayız. Limak'ı bugünlere taşıyan asıl güç, yıllardır bizimle omuz omuza çalışan, bu kurumu sahiplenen on binlerce çalışma arkadaşımızın emeğidir. Biz o ilk fidanın köklerini oluşturduk; Limak'ın sınırları aşmasını, dünyanın farklı coğrafyalarına ulaşmasını sağlayan ise bu büyük ailenin kanatları oldu.

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        50. yılımızı yalnızca başarılarımızı kutladığımız bir dönem olarak değil, ikinci 50 yılımızı şekillendirecek bir dönüm noktası olarak ele alıyoruz. Önümüzde dijitalleşmenin, sürdürülebilirliğin ve yeni kuşakların belirleyici olacağı bir dönem var. Geride bıraktığımız 50 yıl bize güçlü bir temel kazandırdı. Şimdi bu temelin üzerinde çok daha büyük işler başaracak yeni nesillere güveniyoruz. Bu yolculukta emeği olan bütün çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bize güvenen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

        EBRU ÖZDEMİR: ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILI BUGÜNDEN KURGULUYORUZ

        Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 50. kuruluş yıl dönümünün geçmişi değerlendirmek kadar şirketin geleceğine yön vermek açısından da önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

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        “Limak'ın 50 yıllık yolculuğu, iki genç mühendisin hayalleri ve cesaretiyle başladı. Bugün üç kıtada 14 ülkede, 50 bine yakın çalışma arkadaşımızla dünyanın farklı coğrafyalarında projeler hayata geçiriyoruz. Bu yolculuğun içinde büyümüş biri olarak, geldiğimiz noktaya büyük bir gururla bakıyorum. Ancak benim için asıl önemli olan, bu güçlü birikimi önümüzdeki 50 yıla nasıl taşıyacağımız. Çünkü dünya hızla değişiyor. Teknoloji, sürdürülebilirlik, ekonomik ve toplumsal dönüşüm, iş dünyasının önceliklerini ve sorumluluklarını yeniden tanımlıyor. Biz de Limak'ın geleceğini bu değişimi doğru okuyarak, uzun vadeli düşünerek ve kendimizi sürekli yenileyerek şekillendirmek istiyoruz.

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        Bununla birlikte, bir şirketin başarısını yalnızca ekonomik büyüklüğüyle değerlendiremeyiz. Faaliyet gösterdiği toplumlara sağladığı katkı, yarattığı fırsatlar ve gelecek kuşaklara bıraktığı etki de en az bunun kadar önemli. Kadınların mühendislikte ve iş hayatında daha güçlü yer almasını, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmesini geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olarak görüyoruz. Kültür ve sanata verdiğimiz desteği de aynı sorumluluğun bir parçası olarak değerlendiriyoruz.

        Bugün 50. yılımızı kutlarken kurucularımızın ortaya koyduğu vizyonu, çalışma arkadaşlarımızın emeğini ve yıllar içinde kazandığımız güveni geleceğe taşıma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki 50 yılda da dünyanın farklı coğrafyalarında kalıcı değer üreten, değişime yön verebilen ve Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden bir Limak yaratmak.”

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        'GELECEĞE AÇILAN KAPILAR' SERGİSİ

        Gecede, çağdaş sanatçı Melis Binay'ın Limak'ın 50. yılına özel hazırladığı ‘Geleceğe Açılan Kapılar’ sergisi de davetlilerle buluştu. Barselona'daki tarihi yapılardan çıkarılan, yüz yılı aşkın geçmişe sahip ahşap kapıları sanat eserlerine dönüştüren Binay, Limak'ın farklı coğrafyalarda hayata geçirdiği projeleri bu yüzeylerde yeniden yorumladı. Havalimanlarından köprülere, enerji ve altyapı yatırımlarından ulaşım projelerine uzanan çalışmaların yer aldığı sergi, davetlilerden ilgi gördü.

        MURAT KARAHAN VE LİMAK FİLARMONİ'DEN 'ZAMANSIZ ESERLER'

        Gecenin finalinde, Limak Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ile birlikte ‘Zamansız Eserler’ konserini gerçekleştirdi. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini özel düzenlemelerle sahneye taşıdı. Zeki Müren'in yorumuyla hafızalara kazınan şarkılardan Selahattin Altınbaş ve Teoman Alpay'ın bestelerine uzanan repertuvarda, Türk müziğinin farklı dönemlerinden sevilen eserler özel orkestra düzenlemeleriyle seslendirildi.

        Dünyanın önde gelen opera sahnelerinde 40’tan fazla eserde başrol üstlenen Murat Karahan, ‘Duydum ki Unutmuşsun’, ‘Veda Busesi’, ‘Gurbet’ ve ‘Senede Bir Gün’ gibi unutulmaz şarkıları seslendirdi. ‘Köçekçe’ ve ‘Senfonik Poem’ eserleriyle Limak Filarmoni Orkestrası’nın da öne çıktığı konser, Türk müziğinin sevilen melodilerini senfonik düzenlemelerle izleyicilerle buluşturdu.

        Konserin dikkat çekici anlarından biri, ‘Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar’ seslendirilirken yaşandı. Limak’ın 50. yıl dönümüne özel hazırlanan dijital sanat eseri, müzikle eş zamanlı olarak sahneye yansıtıldı. ‘Nihavend Longa’da ise şef Hasan Niyazi Tura ile bu performansa özel olarak yapay zekâ teknolojisiyle geliştirilen dijital şefin orkestrayı birlikte yönetmesi gecenin öne çıkan anlarından biri oldu. ‘Manolya’ ve ‘Yaralı Gönül’ gibi eserlerin de seslendirildiği gecede Karahan’ın güçlü yorumu ve Limak Filarmoni Orkestrası’nın performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı.

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        İstanbul'daki gecenin ardından Limak'ın 50. yıl programı, 22 Ekim'de Ankara Congresium'da düzenlenecek özel etkinlikle sürecek.

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        Fon soruşturmasında yeni dalga

        Sermaye piyasalarında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları Habertürk muhabiri Arzu Kaya aktardı.

        #Limak Holding
        #Nihat Özdemir
        #murat karahan
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