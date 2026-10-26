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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende ve inşaatta güven yükseldi

        Perakende ve inşaatta güven yükseldi

        Güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2,4 azalırken perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 11:07 Güncelleme:
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        Perakende ve inşaatta güven yükseldi

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

        Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekimde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2,4 azalarak 109,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 artışla 112,5 ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 yükselerek 83,3 değerini aldı.

        Hizmet sektöründe ekimde geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 3,1, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,5, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,7 azalış gösterdi.

        Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 6,2, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,2 artarken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,4 düştü.

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        İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,4, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 0,4 artış kaydetti.

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        #güven endeksi
        #inşaat
        #hizmet
        #perakende
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