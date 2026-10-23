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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatları 115 doları gördü

        Petrol fiyatları 115 doları gördü

        Petrol, Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin saldırılarının enerji arzında yeni kesintilere yol açabileceği endişesiyle önceki seansta yüzde 4 yükselerek beş ayın zirvesine ulaşmasının ardından cuma günü de yükselişini sürdürdü. Brent petrol öğleden sonra yüzde 2'ye yakın artışla 115 doları gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 16:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatları 115 doları gördü

        Petrol, Suudi Arabistan’a yönelik Husilerin saldırılarının enerji arzında yeni kesintilere yol açabileceği endişesiyle önceki seansta yüzde 4 yükselerek beş ayın zirvesine ulaşmasının ardından bugün de yükselişini sürdürüyor.

        Brent vadeli petrol kontratları sabah saatlerinde yüzde 0,2 düşüşle varil başına 112,96 dolara gerilerken öğleden sonra yüzde 2'ye yakın artışla 115 dolar seviyesini aştı. Böylece petrol 5 ayın zirvesine çıktı.

        Brent petrol bu hafta yaklaşık yüzde 4 yükseldi.

        ABD ham petrolü (WTI) de sabah saatlerinde yüzde 0,3 kayıpla 98,12 dolardan işlem görürken daha sonra yükselişe geçerek 101 doları aşmıştı.

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        Brent petrolün üst üste üçüncü haftayı yükselişle tamamlaması bekleniyor.

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        #petrol fiyatları
        #petrol
        #enerji
        #ekonomi
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