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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Recep Baştuğ: "Yeşil finansman kaynağımızı 820 milyon dolara ulaştırdık"

        Recep Baştuğ: "Yeşil finansman kaynağımızı 820 milyon dolara ulaştırdık"

        DenizBank, 2026 yılının ilk dokuz ayında aktif büyüklüğünü 2 trilyon 605 milyar TL'ye, toplam kredi desteğini 1 trilyon 998 milyar TL'ye yükseltti. DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, sürdürülebilir finansman alanındaki çalışmalarına yönelik şunları söyledi: "Uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde, bu alana yönlendirdiğimiz kaynakların ölçeğini de büyütüyoruz. Son olarak Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile gerçekleştirdiğimiz 100 Milyon Dolarlık işlemle toplam yeşil finansman kaynağımızı 820 Milyon Dolara ulaştırdık; uluslararası kalkınma bankalarının Türkiye'deki özel bankalara sağladığı yeşil finansmandan aldığımız pazar payını da artırmaya devam ediyoruz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 12:54 Güncelleme:
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        "Yeşil finansman kaynağımızı 820 milyon dolara ulaştırdık"

        DenizBank, 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Büyümesini güçlü bilanço yapısı ve ekonomiye sağladığı finansman desteğiyle sürdüren Banka, üçüncü çeyrek sonunda aktif büyüklüğünü 2.605 Milyar TL’ye taşıdı.

        578 şubesi ve 14 bini aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren DenizBank, ekonomiye sağladığı toplam kredi desteğini, 1,504 Milyar TL’si nakdi olmak üzere 1.998 Milyar TL’ye yükseltti. Bankanın müşteri mevduatı, yıl sonuna göre yüzde 27 artışla 1.614 Milyar TL’ye ulaşırken; özkaynak kârlılığı yüzde 26,2, konsolide net kârı ise 46,7 Milyar TL olarak gerçekleşti.

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        "REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRIRKEN, MÜŞTERİLERİMİZİN FİNANSAL YAŞAMINDAKİ YERİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ"

        DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “2026 yılının ilk dokuz ayında, jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomide yarattığı belirsizlikler etkisini sürdürürken, Türkiye ekonomisi dışsal şoklara rağmen dayanıklılığını korudu. Biz de bu dönemde kaynaklarımızı etkin kullanarak ve bilançomuzu değişen koşullara göre yöneterek finansal gücümüzü koruduk. Zorlu piyasa koşullarına rağmen stratejik öncelik verdiğimiz alanlarda rekabet gücümüzü artırdık.

        Tabana yaygın büyüme stratejimizin en önemli göstergesi olan aktif müşteri adedimizi artırmaya devam ettik. Müşteri bağlılığını korumak için öncelikli bir yere sahip olan ödeme sistemlerinde, kart portföyümüzü ve işlem hacmimizi genişleterek pazar payımızı yukarı taşıdık. Bu büyümeyle sektördeki ağırlığımızı giderek artırıyor, daha aktif bir oyuncu haline geliyoruz.

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        Ticari hem nakdi hem gayrinakdi kredilerde iki yıldır süregelen büyümemizi devam ettiriyor, odak alanlarımızda yakaladığımız ivmeyi her geçen gün artırıyoruz.

        Ekonomimizin üretim, istihdam ve ihracat gücünde belirleyici rol üstlenen KOBİ’ler, Bankamızda büyümenin ana taşıyıcılarından. Diğer yandan, ülkemizin gıda güvenliği ve üretim kapasitesi açısından stratejik önem taşıyan tarım sektörüne yaklaşık 25 yıldır kesintisiz destek sağlıyoruz ve özel bankalar arasında liderliğimizi koruyoruz.

        En önemli odaklarımızdan bir tanesi, kredide rekabetçi büyümemizi sürdürürken, aktif kalitemizi iyileştirmek. Risk politikalarımız ve modellerimizde aldığımız ciddi aksiyonlarla takipteki kredi oranımızda iyileşme sağladık. Risk yönetimi stratejimiz kapsamında ihtiyaç kredilerinde maaş ve emekli müşterilerimizi önceliklendirmemiz de bu önemli gelişmeye katkı sağladı.

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        Tüm bunların yanı sıra, iştiraklerimizin katkıları ile güçlenmeye devam ediyoruz. Stratejik önceliklerimiz doğrultusunda kaydettiğimiz gelişmeler, büyümemizi derinleştirirken; daha çevik, dengeli ve rekabetçi bir bankacılık yapısı oluşturmamıza katkı sağlıyor.

        Sağlıklı büyümemizi sürdürürken, müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli olarak operasyonel kalitemizi artırıyor, iş süreçlerimizi daha yalın ve hızlı hale getiriyoruz. Dijital kanallarımıza yaptığımız yatırımlarla tüm ihtiyaçlarını dijitalden karşılayabildikleri, hızlı ve kolay bir hizmet modeli sunmayı hedefliyoruz.

        "TOPLAM YEŞİL FİNANSMAN KAYNAĞIMIZ 820 MİLYON DOLARA ULAŞTI"

        DenizBank’ın sürdürülebilir finansman alanındaki çalışmalarına da değinen Baştuğ, şunları söyledi:

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        “Reel sektörün değişen ihtiyaçlarını gözeterek, işletmelerimizin düşük karbonlu ekonomiye geçişini hızlandıracak finansman olanaklarını genişletiyoruz. Ana hissedarımızla birlikte Türkiye’de bir ilk olarak yayımladığımız Geçiş Finansmanı Çerçevemiz, özellikle karbon yoğun sektörlerin dönüşüm yatırımlarını desteklemeye yönelik yaklaşımımızın temelini oluşturuyor.

        Uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde, bu alana yönlendirdiğimiz kaynakların ölçeğini de büyütüyoruz. Son olarak Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile gerçekleştirdiğimiz 100 Milyon Dolarlık işlemle toplam yeşil finansman kaynağımızı 820 Milyon Dolara ulaştırdık; uluslararası kalkınma bankalarının Türkiye’deki özel bankalara sağladığı yeşil finansmandan aldığımız pazar payını da artırmaya devam ediyoruz.

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        Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne imzacı olarak katılmamızla da çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı bankacılık faaliyetlerimizin bütününe yansıtma yönündeki kararlılığımızı uluslararası taahhütlerle pekiştiriyoruz.

        Önümüzdeki dönemde, finansal disiplinimizi korurken, teknoloji yatırımlarımızla müşterilerimizle ilişkilerimizi derinleştirecek; bankacılık ihtiyaçlarında ilk tercih haline gelmek, ülkemizin stratejik sektörlerine sağladığımız finansmanı artırmak ve sürdürülebilir, kârlı büyümemizi sürdürmek üzere çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz”.

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